Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs aicina iedzīvotājus uz tikšanos Alūksnes novadā

Ceturtdien, 15. janvārī, Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Aivars Puriņš dosies reģionālajā vizītē uz Alūksnes novadu, lai tiktos ar Alūksnes novada pašvaldības vadību un informētu iedzīvotājus par Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likumprojektu un tā nosacījumiem.
Vietējie iedzīvotāji aicināti uz tikšanos pulksten 17.00 Alūksnes Kultūras centrā, kur būs iespēja aizsardzības nozares ekspertiem uzdot jautājumus par Pretmobilitātes infrastruktūras izveidi un likuma piemērošanu praksē. Vizītes laikā tiks skaidrots, kā likums ietekmēs pierobežas teritorijas un nekustamo īpašumu īpašniekus.
Ar šo vizīti valsts sekretārs turpina reģionālās tikšanās ar pierobežas pašvaldību iedzīvotājiem, kuru mērķis ir sniegt skaidrojumu par Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likuma nosacījumiem un atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem. Lai skaidrotu likuma saturu un ieviešanu, pērn līdzīgas tikšanās notikušas arī Dagdas, Krāslavas, Balvu, Zilupes un Ludzas pašvaldībās.
Jau ziņots, ka 2025. gada 17. jūnijā Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu “Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likums”, kura mērķis ir paātrināt Latvijas austrumu robežas militāro stiprināšanu. 2. oktobrī likums tika atbalstīts Saeimā, savukārt 22. decembrī Ministru kabinets konceptuāli apstiprināja pretmobilitātes infrastruktūras izveides pirmās kārtas īstenošanai nepieciešamās teritorijas, tostarp nekustamo īpašumu sarakstu un grafiskos materiālu. Nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru īpašumi paredzēti atsavināšanai, tiks informēti individuāli.
