airBaltic piešķir savām lidmašīnām pilsētu vārdus – to vidū arī Alūksne

Latvijas lidsabiedrība airBaltic paziņo, ka ir piešķīrusisavām Airbus A220-300 lidmašīnām Latvijas pilsētu vārdus, kas tika izraudzītas uzņēmuma rīkotajā konkursā par godu Baltijas ceļa 35. gadadienai. 16 Latvijas pilsētas – Aizpute, Alūksne, Daugavpils, Kuldīga, Liepāja, Limbaži, Lubāna, Ogre, Olaine, Rēzekne, Rīga, Saldus, Sigulda, Skrunda, Ventspils un Viļaka –rotā lidsabiedrības lidmašīnas, tādējādi veicinot pilsētu starptautisko atpazīstamību visā pasaulē.
Elīna Prāve, airBaltic viceprezidente mārketinga jautājumos,norāda: “Esam gandarīti, ka visu 16 izraudzīto Latvijas pilsētu vārdi, kurus cilvēki izvēlējās pērnā gada augustā airBalticrīkotajā konkursā, ir piešķirti mūsu lidmašīnām. Pilsētu nosaukumi, kas redzami pie lidmašīnu iekāpšanas durvīm, rosina ceļotājus no visas pasaules iepazīt un apmeklēt šīs vietas. Mēs lepojamies, ka jau 30 gadus nodrošinām lidojumus, kas stiprina Latvijas savienojamību ar pasauli un veicinām mūsu valsts starptautisko atpazīstamību.”
Lai godinātu Baltijas ceļa 35. gadadienu, airBaltic 2024. gada augustā organizēja īpašu konkursu, kurā ikviens varēja balsot par savām mīļākajām Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsētām. Nepilna mēneša laikā tika saņemts vairāk nekā miljons balsu, un, balstoties uz rezultātiem, tika izraudzītas 16 pilsētas no katras Baltijas valsts, kuru nosaukumi tiek piešķirti airBalticlidmašīnām. Papildus simboliskajai nozīmei šāda iniciatīva stiprina Baltijas valstu reģiona atpazīstamību pasaulē un veicina tūrismu, padarot šīs pilsētas pievilcīgas gan vietējiem, gan starptautiskajiem ceļotājiem.
