Trešdiena, 17. septembris
Vera, Vaira, Vairis, Vaiva
airBaltic lidmašīna nosaukta Alūksnes vārdā

11:56 17.09.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

80

Latvijas lidsabiedrība airBaltic turpina piešķirt savām Airbus A220-300 lidmašīnām Baltijas valstu pilsētu nosaukumus, balstoties uz 2024. gadā airBaltic rīkotā Baltijas mīlētāko pilsētu konkursa rezultātiem. Lidsabiedrība paziņo, ka lidmašīna ar reģistrācijas numuru YL-ABS nosaukta Alūksnes vārdā, un no šodienas lidaparāts lepni nes tās vārdu pasaulē. Kopumā jau desmit airBaltic Airbus A220-300 lidmašīnām ir piešķirti Latvijas pilsētu vārdi – Aizpute, Alūksne, Daugavpils, Liepāja, Ogre, Olaine, Rēzekne, Rīga, Ventspils un Viļaka.

Lai godinātu Baltijas ceļa 35. gadadienu, airBalticpērn augustā organizēja īpašu konkursu, kurā ikviens varēja balsot par savām mīlētākajām Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsētām. Kopumā nepilna mēneša laikā tika saņemts vairāk nekā viens miljons balsu, tādējādi izraugoties 48 pilsētas – 16 no katras Baltijas valsts – kuru nosaukumi tiks piešķirti 48 airBaltic lidmašīnām. Papildus simboliskajai nozīmei šāda iniciatīva stiprina Baltijas valstu reģiona atpazīstamību pasaulē un veicina tūrismu, padarot šīs pilsētas pievilcīgas gan vietējiem, gan starptautiskajiem ceļotājiem.

Elīna PrāveairBaltic viceprezidente mārketinga jautājumos, norāda: “Mēs esam pateicīgi visiem, kuri piedalījās šajā konkursā un izrādīja atbalstu savām mīlētākajām pilsētām. Nosaucot airBalticlidmašīnas Baltijas pilsētu vārdos, mēs ne tikai iedvesmojam ceļotājus iepazīt šīs vietas, bet arī veicinām to starptautisko atpazīstamību. Mēs lepojamies būt daļa no reģiona izaugsmes un ar saviem lidojumiem stiprināt Baltijas saikni ar pasauli.”

Līdz šim jau kopumā 28 airBaltic Airbus A220-300 lidmašīnām ir piešķirti Baltijas pilsētu vārdi. Savukārt pārējās 20 izraudzītās Baltijas valstu pilsētas lidsbiedrības lidmašīnām tiks piešķirtas pakāpeniski izlases kārtībā. Plašāka informācija par konkursu un tā rezultātiem pieejama šeit: https://vote.airbaltic.com/lv/.

Pēdējo 30 gadu laikā airBaltic ir kļuvusi par pasaulē atzītu lidsabiedrību. Šobrīd tā savieno Baltijas valstis ar 80 galamērķiem Eiropā, Tuvajos Austrumos, Ziemeļāfrikā un Kaukāzā, reģionam nodrošinot būtisku infrastruktūru un globālo savienojamību. Pilns airBaltic lidojumu saraksts un biļetes ir pieejamas uzņēmuma mājaslapā www.airbaltic.com.

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Jaunākie komentāri

Маргарита komentē:

Foto: Alūksnes novadā latviešu tradīcijas nepazūd

Жаль, что когда пишут статьи, никогда не пишут-как ДОЕХАТЬ!

18:14 16.09.2025

Маргарита komentē:

Foto: Alūksnes novadā latviešu tradīcijas nepazūd

Жаль,что когда пишут статьи никогда не пишут ,как добраться! Новый формат газеты -очень хорош!

18:09 16.09.2025

Zaķis komentē:

Sabiedrības balsojuma uzvarētājs – Liepnas projekts

Varētu nosaukt par Adlera soliņu. Par godu Alūksnes novada pirmajam cilvēkam Adleram.

17:17 16.09.2025

Andris Vilks komentē:

Sabiedrības balsojuma uzvarētājs – Liepnas projekts

Pamatīgu mūžu šim soliņam......

17:16 16.09.2025

Fomka komentē:

Sabiedrības balsojuma uzvarētājs – Liepnas projekts

Tā bija

16:14 16.09.2025