Aicinām pieteikties 2024./2025. mācību gada Vītolu fonda administrētajām stipendijām

Foto: freepik.com

Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu un vidējo profesionālo izglītības iestāžu absolventi no 1. februāra līdz 1. martam ir aicināti pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2024./2025. mācību gadam. Stipendijas paredzētas Latvijas augstskolās studējošiem jauniešiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles un augstākai, kā arī jāatbilst vismaz vienam no kritērijiem: bārenis, audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, apgrūtināti materiālie un sociālie apstākļi, sasniegumi novada un valsts mācību olimpiādēs. Kandidātam jāsagatavo dokumenti un jāaizpilda pieteikuma anketa Vītolu fonda mājaslapā www.vitolufonds.lv, sadaļā “Kā pieteikties stipendijai”.

Vītolu fonds administrē vairāk nekā 200 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu, privātpersonu ziedojumus no Latvijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas, Venecuēlas, Horvātijas un Zviedrijas. Šajā mācību gadā ar stipendiju atbalstu studē 860 jaunieši. Stipendijas lielumu nosaka ziedotājs.

Kopš 2002. gada Vītolu fonda administrētās stipendijas ir saņēmuši vairāk kā 5000 studentu. Lepojamies, ka daļa no viņiem jau ir atgriezušies fondā kā ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu: “Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem.”

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Elektroniskās anketas aizpildīšanas termiņš: 01.02.2024.–01.03.2024. Ja ir radušies papildus jautājumi, kandidāti aicināti sazināties ar Vītolu fondu, rakstot uz e-pastu info@vitolufonds.lv.