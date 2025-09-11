Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Aicinām iedzīvotājus piedalīties aptaujā par sociālo pakalpojumu “Atelpas brīdis”

Alūksniešiem.lv redakcija - 11.09.2025 - 8:52
Foto: freepik.com

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde aicina novada iedzīvotājus līdz 25. septembrim piedalīties aptaujā par sociālā pakalpojuma “Atelpas brīdis” nepieciešamību. “Atelpas brīdis” ir īslaicīgs sociālās aprūpes pakalpojums, kas paredzēts ģimenē dzīvojošai personai ar funkcionāliem traucējumiem. Tā mērķis ir sniegt iespēju ģimenes locekļiem uz īsu laiku atpūsties, kamēr viņu tuvinieks saņem nepieciešamo aprūpi drošā vidē.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot, vai iedzīvotājiem būtu nepieciešams šāds pakalpojums un kādām mērķa grupām tas būtu vispiemērotākais:

  • bērniem ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 18 gadiem, kuri dzīvo ģimenēs un kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību,
  • personām ar I grupas invaliditāti vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri dzīvo ģimenēs un kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību,
  • personām ar II grupas invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri dzīvo ģimenēs un kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde norāda, ka iedzīvotāju viedoklis ir ļoti svarīgs, lai uzlabotu sociālo pakalpojumu pieejamību un paplašinātu to klāstu novadā. Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, lai pieņemtu lēmumu par pakalpojuma ieviešanu.

Aptaujas anketu var aizpildīt:

Papildu informācija: Ludmila Logina, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes pakalpojumu nodaļas vadītāja, tālrunis: 2945955.

