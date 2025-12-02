Aicina veidot komandas un startēt novadu šaha čempionātā

31. janvārī Mālpils Sporta centrā notiks “Ala Lignea” 2. Latvijas novadu komandu šaha čempionāts. Dalībnieku pieteikšanās atvērta līdz 2026. gada 29. janvārim.
Komandas sastāvā katrā spēļu kārtā ir četri dalībnieki, pie 4. galdiņa spēlē sieviete. Tiks izspēlētas septiņas kārtas ar laika limitu 12 minūtes katram + 5 sekundes klāt pie katra gājiena.
Paredzēts arī balvu fonds.
Turnīra atbalstītāji ir SIA “ALA Lignea”, Siguldas novada pašvaldība, Latvijas Pašvaldību savienība un Vidzemes plānošanas reģions.
Vairāk informācijas: sacensību direktors Ģirts Lielmežs, mob. 29248752, e-pasts: siguldachess@gmail.com
Komentāri