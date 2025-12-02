Abonē! E-avīze
Otrdiena, 2. decembris
Meta, Sniedze
weather-icon
+1° C, vējš 0.45 m/s, D-DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Aicina veidot komandas un startēt novadu šaha čempionātā

15:17 02.12.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

58

31. janvārī Mālpils Sporta centrā notiks “Ala Lignea” 2. Latvijas novadu komandu šaha čempionāts. Dalībnieku pieteikšanās atvērta līdz 2026. gada 29. janvārim.

Komandas sastāvā katrā spēļu kārtā ir četri dalībnieki, pie 4. galdiņa spēlē sieviete. Tiks izspēlētas septiņas kārtas ar laika limitu 12 minūtes katram + 5 sekundes klāt pie katra gājiena. 

Paredzēts arī balvu fonds.

Turnīra atbalstītāji ir  SIA “ALA Lignea”, Siguldas novada pašvaldība, Latvijas Pašvaldību savienība un Vidzemes plānošanas reģions.

Vairāk informācijas: sacensību direktors Ģirts Lielmežs, mob. 29248752, e-pasts: siguldachess@gmail.com

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Drosme aizbraukt, bet vēl lielāka – atgriezties

08:00 26.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Atzīmē Starptautisko Invalīdu dienu

14:03 27.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Ģimene no Alūksnes iededz Ziemassvētku egli kopā ar Valsts prezidentu

20:16 01.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Noslēgusies Alūksnes novada amatierteātru skate

19:09 30.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

OIK atgūšanas iniciatīva: kā tā darbojas

08:00 28.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Glābēji atbrīvo makšķerauklā sapinušos gulbi

09:51 27.11.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kas ir svarīgākais novada iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanā?
Rezultāti

Pasākumi

Trešdiena
3
Decembris
Sākums: 11:00

“Ilzenes māju stāsti”
Trešdiena
3
Decembris
Sākums: 17:30

“Puzuru darbnīca”
Ceturtdiena
4
Decembris
Sākums: 18:30

Jūras spēku orķestra 30. gadu jubilejas koncerts “MOMENTUM”
Ceturtdiena
4
Decembris
Sākums: 20:00

Reģionālās basketbola līgas spēle
Sestdiena
6
Decembris
Sākums: 10:00

“Grāmatzīmju radošā darbnīca”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025

Kaspars komentē:

Divu pagastu vadība vienās rokās

Traki tai Smiltenes novadā... 2 pagastus grūti vadīt... Varbūt var atbraukt uz Alūksni pieredzes apmaiņā, jo te viens cilvēks spēj 15 pagastus vadīt!?

09:41 25.11.2025

DZINTARS komentē:

Dots devējam atdodas

Protams visos ruporos skandina par veselīgu dzīvesveidu un cukurs ar apšaubāmas kvalitātes konfektēm nav tas par ko būtu jāsatraucas mūsdienās....medus, gaļa, melnzeme, malka, u.c. lietas saņemtas no[...]

21:07 24.11.2025