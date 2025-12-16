Aicina uz Ziemassvētku “Prāta laboratoriju”

26. decembrī pulksten 17.00 Apes Kultūras centrā notiks tradicionālā erudīcijas pasākuma “Prāta laboratorija” Ziemassvētku spēle, uz kuru gaidīts ikviens interesents – gan pieredzējušie spēlētāji, gan jauni.
“Šogad turpināsim jau gadiem ilgo tradīciju Ziemassvētku spēlē kopā ar Alūksnes un Apes novada fondu vākt ziedojumus mūsu mīļajiem četrkājainajiem draugiem no dzīvnieku mājas “Astes un Ūsas”. Biedrība “Astes un Ūsas” jau 14 gadus rūpējas par pamestiem suņiem un kaķiem Alūksnē, nodrošinot tiem barību, siltumu, ārstēšanu un, pats galvenais, cerību uz jaunām mājām. Katrs atbalsts – svarīgs!” stāsta spēles veidotāji Arita un Roberts Zvejnieki. Ziemassvētku spēlē, kurā tiek ziedots dzīvniekiem, ziedotāji parasti ir visdāsnākie un, kā liecina dzīvnieku mājas saimniece Elīna Dambe, – tas ir būtisks atbalsts patversmes dzīvniekiem ziemas sezonā.
Spēlei ir jāpiesakās – komandas 2–5 dalībnieku sastāvā aicinātas reģistrēties līdz 22. decembrim (Facebook jāmeklē “Prāta laboratorija”). Ierašanās no pulksten 16.30, līdzi var ņemt groziņus. Papildu informācija: Arita Zvejniece, t. 26110443. “Tiekamies, lai kopā iegūtu siltumu gan paši sev, gan ķepaiņiem!” aicina A. Zvejniece.
