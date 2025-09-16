Abonē! E-avīze
Aicina uz teorētiski-praktisko nodarbību “Pirmā palīdzība ikvienam”

22:00 16.09.2025

Agita Bērziņa

52

Civilās aizsardzības nedēļas ietvaros, Alūksnes lauku partnerība aicina piedalīties Teorētiski-praktiskā nodarbībā “Pirmā palīdzība – ko der zināt katram iedzīvotājam”, kas notiks jau šo piektdien , 19. septembrī pulksten 14:30 (reģistrācija un kafija no pl.14:00) Kolberģa tautas namā, “Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā (kursē arī sabiedriskais transports no Alūksnes).

Nodarbības I daļa TIEŠSAISTĒ būs skatāma 19.septembrī no pl.14:30 Alūksnes lauku partnerības Facebook kontā @Alūksneslaukupartnerība.

Teorētiski-praktiskā nodarbība ir PIRMAIS MĒĢINĀJUMS darīt ko praktisku. Šajā reizē atsvaidzināt nodarbības dalībniekiem minimālās nepieciešamās zināšanas par tēmu Pirmā palīdzība, vēršot uzmanību uz minimāli svarīgo un būtisko, ko vajadzētu zināt katram iedzīvotājam. 

Tās mērķis: aktivizēt interesi par šo tematu Alūksnes novada iedzīvotājiem, mudinot iedzīvotājus un kopienas iekļaut šādas aktivitātes arī citos savos pasākumos, iesaistot biedrības “Paši” zinošos pārstāvjus vai citu organizāciju pārstāvjus. Nodarbības dalībniekiem būs iespēja atsvaidzināt minimālās teorētiskās zināšanas par Pirmo palīdzību, savukārt klātienes dalībniekiem būs iespēja atsvaidzināt arī minimālās praktiskās zināšanas. 

Nodarbības vadītājs: biedrības “Paši” pārstāve Ginta Priedīte

Nodarbībā aicinām piedalīties ikvienu Alūksnes novada vai kaimiņnovada iedzīvotāju.

Pasākuma plānotā norise: I daļa (teorētiskā) no pl. 14:30 – 15:30, II daļa (praktiskā) no pl.15:30 – 16:30

Teorētiski-praktisko nodarbību organizē: biedrība “Alūksnes lauku partnerība” sadarbībā ar biedrību “Paši”. Atbalsta Alūksnes novada pašvaldība.

Reģistrācija pasākumam: https://ej.uz/nodarbiba_pirmapalidziba

