Aicina uz pirmssvētku Modes bodi

Svētku laiks klāt, un arvien biežāk piedomājam pie sava skapja satura, iegriežamies tērpu veikalos klātienē un internetā, apsverot, ko vilkt mugurā uz kārtējo “eglīti” vai citu svinīgu pasākumu. Bet varbūt var iztikt bez lieliem tēriņiem, apmeklējot pasākumu “Modes bode Alūksnē” 14. decembrī no pulksten 10.00 līdz 13.00 Alūksnes Kultūras centrā? Šajā laikā Kultūras centra apkārtnē būs arī Ziemassvētku tirdziņš, tādēļ būs ērti iegriezties arī Modes bodē.
Aicina tirgotājas
Ilgtspējīgs dzīvesveids ir aktuāls arī modes pasaulē, tādēļ līdzās Melnās piektdienas izpārdošanām, kur bieži vien šķietami lētāk nopērkam jaunas lietas, kas patiesībā nemaz nav vajadzīgas, arvien populārākas kļūst lietotu modes pērļu izpārdošanas. Ietaupot gan resursus, gan maciņa saturu. Pirms sešiem gadiem, gaidot Ziemassvētku pucēšanos, Alūksnē norisinājās pirmā “Modes bode”, un šajos pirmssvētkos arī būs iespēja šādu pasākumu apmeklēt, iespējams, savā garderobē par nelielu naudiņu iegūstot pašu skaistāko balles kleitu vai ilgi meklētu rotu, kas piestāvēs izraudzītajam svētku tērpam.
Pasākumu rīko alūksnietes stiliste Antra Reismane un modiste Līga Kandele, kuras pazīstamas arī kā Brīvbodes organizatores. “Modes bode ir vietēja mēroga andele, kurā dāmas izpārdod savus tērpus un aksesuārus. Uzsvaru liksim uz svētku tērpiem un aksesuāriem, kā arī uz siltajām drēbēm, kas noderēs gaidāmajā ziemā. Taču tās var būt arī grāmatas, interjera priekšmeti un citas nelielas smukumlietas,” stāsta A. Reismane.
Līdz andelei ir nedēļa laika, tādēļ vērienīga skapja revīzija un “pērļu” atlase varbūt nav pagūstama, taču stiliste iesaka, ka tas nemaz nav nepieciešams – var izraudzīties arī nelielu skaitu andelējamo lietu. “Kad aicinām tirgoties, dāmas parasti aizbildinās, ka skapis pilns, bet nav laika atlasīt un atlikt andelei piemērotās. Iesaku nekoncentrēties uz kvantitāti, bet uz kvalitāti, atlasot kaut vai tikai dažas lietas. Atlases formula ir vienkārša – izvērtēt, cik sen, piemēram, šo skaisto kleitu neesmu vilkusi un visticamāk, ka tuvākajā laikā neuzvilkšu, tātad – varu piedāvāt citiem. Ieteikums pārskatīt arī aksesuārus un rotas – pieredze liecina, ka Modes bodē interesenti biežāk meklē tieši tos, jo vajag pieskaņot jau esošajam tērpam. Ja jums ir svētku svārki, iespējams, šeit varēs atrast piemērotu žaketi un otrādi, bet varbūt pie balles kleitas pietrūkst rokassomiņas, ko reizēm var atrast tieši šādās pērļu bodītēs,” iesaka A. Reismane. Turklāt svarīgi, ka šajā pasākumā katram interesentam būs iespēja lūgt padomu stilistei vai ar modisti sarunāt kādu tērpa pāršūšanas niansi. Omulīgākai norisei, par ziedojumiem varēs iegādāties arī kafiju, tēju, atspirdzinājumus.
Daudz pievienoto vērtību
Taču ne tikai vēlme sagādāt visskaistāko tērpu gaidāmajiem svētkiem ir Modes bodes sāls, te ir daudz citu pievienoto vērtību. “Pirmkārt, rūpes par planētu, un tie nav tikai skaļi vārdi – šādi tiek ierobežota mūžīgā dzīšanās pēc arvien jauna tērpa, tērējot resursus, bet jau esošajam kvalitatīvajam dots otrs mūžs. Otrkārt, tā nav vienkārši vientuļa stāvēšana pie sava andeles galdiņa, tas ir šarmants domubiedru pasākums, kur pulcējas aktīvas, komunikablas dāmas, notiek sarunas, pieredzes apmaiņa, virmo modes padomi, nodibinās jauni kontakti un draudzības,” stāsta A. Reismane un atklāj, ka pasākumam allaž piesakās un arī tagad izrādījušas interesi tirgotājas no blakusnovadiem. Šogad informācija izplatīta arī Igaunijas pierobežā, tā kā piedāvājums pārsniegs novada robežas.
Stiliste Antra Reismane aicina svētku gaidīšanas laiku izbaudīt, nevis pavadīt spriedzē un skriešanā, un šādi pasākumi var palīdzēt. “Ja jāmeklē konkrēta lieta, tērpa daļa vai aksesuārs, iepirkšanās pirmssvētku laikā mēdz būt diezgan apgrūtinoša. Tādēļ šādi pasākumi, kur vienuviet pulcējas daudz modes pērļu tirgotāju, ir ļoti noderīgi. Modes bode svētku tērpu meklētājus var paglābt no lielveikalu burzmas, jo, iespējams, meklēto varat atrast tepat – bez steigas un burzmas atnākot uz pērļu andeli,” stāsta A. Reismane.
