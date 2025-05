Aicina uz mācībām Rumānijā

No 24. līdz 30. jūnijam deviņi latvieši, jaunatnes darbinieki, aktīvisti, kopienu līderi un skolotāji, varēs doties uz Rumāniju, lai piedalītos septiņu dienu programmā “Mythomorphosis”. Programmā notiks pašizpēte caur mītiem, arhetipiem un dabas apziņu. Izmantojot ekocentrisku pieeju, katrs atklās gan gaismu, gan ēnas sevī, sasaistot savu pieredzi ar plašāku dzīvības tīklu. Tā būs stāstniecība, dzeja, kustība, vizuālā māksla un ķermeniska izpausme, kas veicinās autentisku un kopīgu transformāciju.

Kā stāsta viena no programmas vadītājām un projekta īstenotājām Lelde Gusta, “Mythomorphosis” jeb latviski “Mītumorfoze” ir ar mīlestību radīta programma, kurā aicinās dalībniekus apvienot “personīgo mītu” – identitāti, kas sakņojas dvēseles atklāsmēs, un “metamorfozi” – nepārtrauktu cilvēka attīstības, pārvērtību un brieduma procesu. “Mūsu personīgais mīts jeb mītiskā identitāte ir dziļa, patiesību nesoša daļa mūsos, kas atbild uz jautājumiem: “Kas es esmu?”, “Kāpēc esmu šeit?”, “Kas ir pasaule?”, “Kāda ir dzīves jēga?”, “Kāda ir mana loma?”, “Kur es piederu?”. Šis mīts atklāj, ka zem ikdienas dzīves stāsta slēpjas dziļāks, maģijas, noslēpuma un piederības pilns stāsts,” iedvesmo L. Gusta.

Mīts kā dvēseles karte

“Savukārt mazais stāsts ir tas, kas vēl nav apguvis veseluma gudrību un dvēseles pieskārienu. Tas ir tas stāsts, kurā mēs identificējamies ar savām ievainotajām vai nepilnīgajām daļām un paliekam ieslodzīti šaurā skatījumā, ko bieži nosaka mūsu rietumu kultūras ierobežotās vērtības un neapmierinošās atbildes. Personīgais mīts aicina dzīvot simbolisku dzīvi. Tas bagātina mūs ar tēliem, metaforām un arhetipiem, kuri palīdz dzīvot no plašākas, kosmiskas un dvēseles vadītas perspektīvas. Dzīvot kā mītiskiem tēliem – ar dievišķām īpašībām, drosmi un kaisli. No šīs vietas mēs pieņemam atbildību un kalpojam Zemei un Dzīvības Lielajam Tīklam,” stāsta L. Gusta un atklāj, ka, dzīvojot Apuseni kalnu mežonīgajās ainavās, dalībnieki smelsies iedvesmu ārējā dabā, vienlaikus dodoties iekšējā ceļojumā, kur topošā identitāte tiks izaicināta, radošums pamodināts un stāsti saklausīti.

Kad māksla satiekas ar dvēseli

Jaunanniete L. Gusta ir viena no programmas vadītājām māksliniece un radošo telpu radītāja, kura jau iesaistījusies starptautiskos projektos vairāk nekā astoņus gadus. Otra programmas vadītāja ir Sandra Horea dvēseles iniciācijas gide, kura specializējas cilvēku iekšējās pasaules izzināšanā. Amerikā ieguvusi sertifikātu Bill Plotkin programmā “Wild Mind” un šobrīd apgūst dvēseles iniciācijas vadības programmu “SAIP”. L. Gusta ir priecīga, ka Amerikā iegūtā būs iespēja apgūt arī Eiropu. Programma “Wild Mind” veicina emocionālo, psiholoģisko un garīgo attīstību, izmantojot radošas un simboliskas metodes. Bill Plotkin uzskata, ka cilvēkiem ir jāiziet cauri psiholoģiskai un garīgai “metamorfozei”, lai sasniegtu pilnīgu sevis izpratni un dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi, kas ir saistīta ar plašāku pasaules un dabas sistēmu. Viņa darbs lielā mērā balstās uz ekopsiholoģiju, kas uzsver dabas ietekmi uz cilvēka attīstību un labklājību.

No Latvijas uz Rumāniju

Mācības notiks Rumānijā – Apuseni kalnu piekājē, savvaļas daba, klusums, dzīvnieku klātbūtne un upes dziesma. Plānoti 18 dalībnieki (deviņi no Latvijas, deviņi no Rumānijas), vecumā virs 18 gadiem, ar labām angļu valodas zināšanām. Piemērots jaunatnes darbiniekiem, aktīvistiem, kopienu līderiem, skolotājiem, kuri vēlas izzināt savu dziļumu un atgriezties ar resursiem, lai iedvesmotu sevi un citus. Dalība tiek pilnībā apmaksāta no “Erasmus+” fonda: iekļauti ceļojumi, izmitināšana, ēdināšana un materiāli, tomēr organizatori aicina brīvprātīgi ziedot 60 līdz 120 eiro nākotnes projektu atbalstam. Tas nav obligāts maksājums, bet, kā teic L. Gusta, – pieredze rāda, ja cilvēks iegulda kādu daļu no sevis, visu uztver atbildīgāk. Nokļūšanas izdevumus, līdz 300 eiro, dalībniekiem no Latvijas atmaksās. L. Gusta rosina izmantot dabai draudzīgus ceļošanas veidus. Pieteikšanās līdz 2. maijam, aizpildot anketu https://ej.uz/anketa-mīti. Rezultātus paziņos 5. maijā.