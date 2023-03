Aicina uz Atvērto durvju dienu

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”, svinot iestādes 58. jubileju, aicina nākamo audzēkņu vecākus, kā arī vecākus, kuri meklē savam bērnam pirmsskolas izglītības iestādi uz Atvērto durvju dienu 22. martā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Marts ir “Saulītes” jubilejas mēnesis, tādēļ arī Atvērto durvju diena, dodot iespēju ielūkoties ikdienas procesā izglītības iestādes iekštelpās un āra vidē, notiks šomēnes. Vecākus gaidīs 22. martā no pulksten 9.00 līdz 11.00, aicina iestādes vadītāja Viola Lāce. “Gaidot dzimšanas dienas svinības, kas norisinājās 15. martā, bērni un viss iestādes kolektīvs iesaistījās svētku sagatavošanā – zīmējot apsveikumus, dekorējot telpas, mācoties dziesmas, dzejoļus un gatavojot svētku torti. Kopā radījām svētkus mūsu “Saulītei”,” stāsta V. Lāce.

“Saulīti” par otrajām mājām sauc Alsviķu, Alsviķu pagasta, Alūksnes un tuvāko Alūksnes novada pagastu bērni. 2023./2024. mācību gadā mācību un ikdienas darbības procesi notiek divās jaukta vecuma grupās (no 1,6 līdz 3 gadi un no 4 līdz 6 gadi). Darbu nodrošina četri pirmsskolas skolotāji, viens mūzikas skolotājs, divi skolotāju palīgi, noliktavas pārzinis, pavārs, veļas mazgātāja, ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, vadītāja un sezonāli apkures/krāšņu kurinātājs. “Vakants ir logopēda amats ar 0,085 likmi. Vecākā grupa piepildīta ar maksimālo bērnu skaitu – 20 bērni un jaunākajā grupā ir 10 bērni ar brīvo vietu skaitu sešiem bērniem no 1,6 līdz 3 gadu vecumam,” stāsta V. Lāce.