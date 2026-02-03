Abonē! E-avīze
Trešdiena, 4. februāris
Aīda, Ida, Vida
Aicina Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties ikgadējā aptaujā

08:54 03.02.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Smiltenes novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību darbu 2025. gadā, kā arī dzīves un pakalpojumu kvalitāti, aicin līdz 13. februārim piedalīties ikgadējā aptaujā.

Sabiedrības iesaiste un viedoklis ir svarīgs pašvaldības ikdienas darbā un tā plānošanas procesā, tāpēc aicinām iedzīvotājus būt aktīviem. Aptaujā esam raduši iespēju izteikt savu viedokli par mūsu darbu, novada infrastruktūru un attīstības projektiem, izglītības, veselības un sociāliem pakalpojumiem, kā arī kultūras un tūrisma piedāvājumu, sabiedrisko kartību un atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai.

Aptaujas anketa ir anonīma un pieejama aizpildīšanai:

  • elektroniskā veidā – Smiltenes novada pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā “Aktualitātes – Sabiedrības līdzdalība – Iedzīvotāju aptaujas”;
  • drukātā veidā – visos Smiltenes novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās.

Noslēdzoties aptaujai, iegūtie rezultāti tiks apkopoti un publicēti pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā “Pašvaldība/Publikācijas un pētījumi/Iedzīvotāju aptaujas”.

