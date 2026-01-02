Aicina rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību

VALDA GIBALA – LESIŅA, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirkņa priekšniece pulkvežleitnante:
“Ja Ziemassvētku brīvdienas aizvadītas salīdzinoši mierīgi, tad vēl priekšā aktīvāki svētki – jaunā gada sagaidīšana. Gada nogales svētkos Valsts policija veic pastiprinātus drošības pasākumus visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, ceļu satiksmes drošību un operatīvu reaģēšanu uz iedzīvotāju izsaukumiem. Tiek organizēti preventīvi reidi, tostarp masveida pārbaudes, ar mērķi konstatēt transportlīdzekļu vadītājus, kuri vada transportlīdzekli alkoholisko, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
Svētku laikā policijas ekipāžas pastiprināti patrulē publiskās vietās, pasākumos, kā arī pievērš īpašu uzmanību ceļu satiksmes uzraudzībai, tostarp braukšanai alkohola reibumā, atļautā braukšanas ātruma ievērošanai un satiksmes drošībai ziemas apstākļos, agresīvai braukšanai. Saprotam, ka ir svētki, tomēr policija aicina iedzīvotājus alkoholu lietot atbildīgi. Pārmērīga alkohola lietošana nereti izraisa konfliktus, vardarbību, kā arī ceļu satiksmes negadījumus. Savukārt bērnu drošība ir pieaugušo atbildība. Svētku laikā un ikdienā īpaši svarīgi nodrošināt bērnu uzraudzību mājās, sabiedriskās vietās un ceļu satiksmē, kā arī nepieļaut situācijas, kas var apdraudēt viņu veselību un dzīvību. Aicinām vecākus un aizbildņus pārrunāt ar bērniem drošas uzvedības noteikumus, neatstāt bērnus bez uzraudzības, kā arī nodrošināt, lai bērni nepiekļūtu alkoholam, pirotehnikai un citiem bīstamiem priekšmetiem. Svētku laikā plānojot ceļojumu vai ilgāku prombūtni no mājām, aicinām iedzīvotājus savlaicīgi parūpēties par sava īpašuma drošību. Zagļi nereti izmanto situācijas, kad mājokļi ilgstoši ir neapdzīvoti. Lai mazinātu zādzību risku, iedzīvotāji aicināti pārliecināties, ka mājoklis ir aizslēgts, neatstāt vērtīgas mantas redzamās vietās, lūgt kaimiņus pieskatīt īpašumu un būt piesardzīgiem sociālajos tīklos, publiski neizpaužot informāciju par prombūtni.
Tāpat atkārtoti brīdinām iedzīvotājus par telefonkrāpnieku aktivitāti. Krāpnieki, uzdodoties par banku darbiniekiem, valsts iestāžu vai citu institūciju pārstāvjiem, mēģina iegūt personas datus, bankas piekļuves informāciju vai panākt naudas pārskaitīšanu. Pašlaik ir liela aktivitāte no krāpniekiem, kuri piedāvā ieguldīt līdzekļus it kā ienesīgās finanšu platformās. Joprojām cilvēki uzķeras uz skaidras naudas deklarēšanu, iedodot to krāpniekam, kurš sola aizvest naudu, lai deklarētu, un atgriezt to atpakaļ. Svarīgi zināt, ka valsts iestādes un bankas nekad neprasa telefoniski nosaukt piekļuves datus, kodus vai veikt finanšu darījumus, tostarp aizvest skaidru naudu deklarēšanai. Saņemot aizdomīgu zvanu, iedzīvotāji aicināti sarunu nekavējoties pārtraukt un informāciju pārbaudīt, sazinoties ar attiecīgo iestādi uz oficiāliem kontaktiem vai informēt policiju par šādiem zvaniem.
Pirmssvētku un svētku laikā policija pastiprina pirotehnikas aprites kontroli, īpašu uzmanību pievēršot tās tirdzniecības likumībai un izmantošanas drošībai. Kontroles pasākumu laikā pārbaudām, vai pirotehniskie izstrādājumi tiek tirgoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Atgādinājums – pirotehniku drīkst iegādāties un lietot tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot vecuma ierobežojumus, lietošanas instrukcijas un drošības prasības. Īpaša uzmanība jāpievērš bērnu drošībai – pirotehniskie izstrādājumi nedrīkst nonākt nepilngadīgo rīcībā.
Gadi mijas, bet pārkāpumu tendences paliek nemainīgas. Tās joprojām ir alkohola pārmērīga lietošana, sadzīves konflikti pamatā uz reibuma bāzes. Neskatoties uz sodu bardzību, joprojām vada transportlīdzekļus alkohola reibumā.
Papildu tēma, par ko vajadzētu skaļi runāt, – pēdējo gadu laikā un svētku laikā īpaši daudziem cilvēkiem pieaug stress, vientulības sajūta vai emocionālas grūtības, kas var palielināt pašnāvību risku. Aicinātu ikvienu rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību, pievēršot uzmanību emocionālajām pazīmēm, un nekavējoties meklēt palīdzību, ja ir izteiktas domas par pašnāvību. Diemžēl ne vienmēr tā ir. Šogad Alūksnes novadā reģistrēti astoņi mēģinājumi un trīs pašnāvību gadījumi. Tuvojoties jaunajam gadam, novēlu visiem iedzīvotājiem mierpilnus, drošus un priecīgus svētkus. Esiet atbildīgi ceļu satiksmē, rūpējieties par savu un līdzcilvēku drošību. Tikai sadarbojoties, mēs varam nodrošināt svētkus bez liekiem satricinājumiem. Paldies par uzticēšanos policijai!
Lai laimīgs, drošs jaunais gads!”
