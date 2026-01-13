Aicina publiskās pārvaldes darbiniekus no Alūksnes pilsētas un novada iesaistīties digitālo risinājumu izstrādē

Publiskās pārvaldes darbinieki no Alūksnes pilsētas un novada aicināti pieteikties Viedo risinājumu kalves 2. ciklam – praktiskai mācību programmai, kuras laikā dalībnieki kopā ar citiem nozares profesionāļiem un mentoru atbalstu izstrādā digitālus risinājumus publiskās pārvaldes ikdienas darba uzlabošanai. Programmas mērķis ir mazināt administratīvo slogu, padarīt procesus efektīvākus un vienlaikus stiprināt publiskās pārvaldes darbinieku digitālās un inovāciju prasmes. Pieteikšanās atvērta līdz 25. janvārim.
“DigiTilts” Viedo risinājumu kalve ir veidota kā atbalstoša un iedrošinoša vide, kurā publiskās pārvaldes darbinieki, sadarbojoties un attīstot digitālās prasmes, var izstrādāt praktiskus risinājumus darba efektivitātes uzlabošanai. Programma paredzēta gan tiem, kuriem jau ir konkrēta ideja, gan tiem, kuri vēlas iesaistīties, pilnveidot digitālās un ideju attīstības prasmes, kā arī paplašināt profesionālo kontaktu loku. Ideju autoriem ir iespēja savas ieceres attīstīt līdz pilotprojektam vai inovāciju prototipam sadarbībā ar komandu.
No janvāra līdz aprīlim programmas dalībniekiem norisināsies vairākas tiešsaistes darbnīcas, kurās tiks pilnveidotas zināšanas dizaina domāšanā, prototipēšanā, komandu veidošanā, prototipu testēšanā, produkta izstrādē, IT projektu un produktu vadībā, kā arī ideju prezentēšanā. Paralēli tiešsaistes mācībām klātienē notiks hakatoni dažādās Latvijas pilsētās – Jelgavā (29. janvārī) Rīgā (30. janvārī), Liepājā (2. februārī), Cēsīs (3. februārī) un Daugavpilī (4. februārī). Tajos dalībnieki iepriekš izveidotās komandās izstrādās savu ideju pirmos prototipus, kurus pēc tam turpinās pilnveidot līdz gala risinājumam. Visā programmas laikā komandas atbalstīs pieredzējuši mentori no privātā sektora. Hakatonos piedalīties aicināts ikviens interesents arī bez iepriekšējas pieredzes digitālu risinājumu vai produktu izstrādē, jo nepieciešamās zināšanas un atbalsts tiks nodrošināts programmas laikā.
Viedo risinājumu kalves pirmajā ciklā jau tapuši vairāki risinājumi, kas palīdz mazināt manuālo darbu un birokrātiju publiskajā pārvaldē. Piemēram, Salaspils un Limbažu novadu pašvaldību komanda izstrādā datu validācijas risinājumu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai, kas ļaus automatizēt datu iegūšanu un atspoguļošanu, samazinot manuālo darba apjomu. Pašvaldības identificējušas, ka kopumā pastāv 17 dažādas atvieglojumu kategorijas, un darbs tiek uzsākts ar vienas kategorijas automatizāciju.
Pieteikšanās Viedo risinājumu kalves 2. mācību ciklam ir atvērta līdz 25. janvārim. Papildu informācija un pieteikšanās: www.digitalaakademija.lv vai www.vas.gov.lv .Pieteikties aicināti darbinieki no valsts tiešās pārvaldes iestādēm (ministrijām un to padotības iestādēm), neatkarīgajām iestādēm (piemēram, Saeimas, Valsts kontroles, Tiesībsarga biroja u.c.), pašvaldību administrācijām, pašvaldību iestādēm un aģentūrām (bibliotēkām, sociālajiem dienestiem, izglītības pārvaldes u.c.), plānošanas reģioniem, kā arī politiskās amatpersonas
Programma tiek īstenota Valsts administrācijas skolas Publiskās pārvaldes digitālās akadēmijas “DigiTilts” ietvaros sadarbībā ar biedrību “Riga TechGirls”, apvienojot publiskā un privātā sektora zināšanas, lai veicinātu digitālo transformāciju publiskajā pārvaldē un risinātu ikdienas darba izaicinājumus.
