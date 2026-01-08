Aicina pieteikt pretendentus "Vidzemes inovāciju balvai 2026"

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) aicina izvirzīt pretendentus konkursam “Vidzemes inovāciju balva 2026”, kas tradicionāli tiks pasniegta Vidzemes inovāciju nedēļā, aģentūru LETA informēja VPR sabiedrisko attiecību speciāliste Marta Riekstiņa.
Konkurss izceļ inovāciju nozīmi reģiona attīstībā, īpašu uzmanību pievēršot uzņēmējdarbībai, ilgtspējīgiem risinājumiem un organizācijām, kas veicina inovāciju ieviešanu un uzņēmējdarbības izaugsmi Vidzemē.
Vidzemes inovāciju balva godina uzņēmējus, kuri ar jauniem, ilgtspējīgiem un sociāli atbildīgiem risinājumiem sniedz būtisku ieguldījumu reģiona ekonomiskajā izaugsmē, sabiedrības labklājībā un Vidzemes kā inovatīva un konkurētspējīga reģiona tēla stiprināšanā, iedvesmojot arī citus uzņēmumus un organizācijas. Vienlaikus tiek izcelts arī pētniecības, zināšanu un uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju ieguldījums inovāciju attīstībā un sadarbības veicināšanā.
Uzņēmējiem balvas tiks piešķirtas trīs kategorijās: “Inovācija”, “Ilgtspēja” un “Sociālā atbildība”.
Papildus tam žūrija piešķirs specbalvu vienai vai vairākām organizācijām – pašvaldībām, pētniecības un zināšanu organizācijām, valsts un nevalstiskām institūcijām – par nozīmīgu darbu inovāciju ieviešanā vai atbalstā uzņēmējdarbības attīstībai.
Pretendentus konkursam var izvirzīt ikviens – gan privātpersonas, gan organizācijas, uzņēmumi un pašvaldības. Pieteikumi jāiesniedz līdz 25. janvārim, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē.
Konkursa pieteikumus izvērtēs VPR apstiprināta žūrijas komisija, kas noteiks uzvarētājus katrā kategorijā. Balvas saņēmēji iegūs ne tikai atzinību, bet arī tiesības izmantot Vidzemes inovāciju balvas zīmi savā komunikācijā un mārketinga materiālos.
Apbalvojumam var pieteikt uzņēmumus un pašvaldības no Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Saulkrastu, Smiltenes, Valmieras un Valkas novada.
