Abonē! E-avīze
Ceturtdiena, 2. oktobris
Ilma, Skaidris
weather-icon
+6° C, vējš 2.16 m/s, ZA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Aicina piedalīties konkursā „Grāmatas stāsts – mūsu stāsts”

08:54 02.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

100

Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku izsludina ikgadējo skolēnu radošo darbu konkursu un aicina piedalīties skolēnus no Latvijas un latviešu skolām pasaulē. Šī gada konkursa tēma „Grāmatas stāsts – mūsu stāsts”.

Konkursa mērķis – popularizēt latviešu valodu un celt valodas prestižu, veicināt skolēnu lasītprasmi un lasītprieku, kā arī izzināt latviešu grāmatniecības piecsimtgadi un ciklu “Latviešu grāmatai 500”.

Konkurss, kā ierasts, norisināsies no 26. septembra līdz 18. novembrim. No katras skolas deviņus labākos darbus (detektīvus, domrakstus, dzeju, esejas un zīmējumus) gaidīsim e-pastā evd@valoda.lv vai Latviešu valodas aģentūrā (Rīgā, Meistaru ielā 10–401, LV-1050) ar norādi „Radošo darbu konkursam” līdz š. g. 18. novembrim.

Literārie darbi jāiesniedz latviešu valodā. Ja literāro darbu iesniedz rokrakstā, tad tas jāiesūta arī datorrakstā Word formātā. Darbs ir jāveic patstāvīgi. Aizliegts izmantot un iesniegt mākslīgā intelekta ģenerētus tekstus un veidotus attēlus.

Konkursa „ Grāmatas stāsts – mūsu stāsts” nolikums atrodams Latviešu valodas aģentūras tīmekļvietnē www.valoda.lv.

Labāko darbu autorus paziņosim Dzimtās valodas dienā (2026. gada 21. februārī).

Arī šoreiz labākie skolēnu radošie darbi tiks apkopoti un izdoti grāmatā, turpinot skolēnu radošo darbu sēriju. Šajā sērijā jau iznākušas astoņpadsmit grāmatas, kuras brīvpieejā skatāmas, lasāmas un klausāmas Latviešu valodas aģentūras tīmekļvietnē: https://valoda.lv/projekti/skolenu-radoso-darbu-konkursi/.

Pagājušā gada konkursa darbu grāmata „Vārds, kas mīl, vārds, kas nogalina” un kartītes “Mīļojošie vārdi. Tu man patīc, Tu man ar’” nāks klajā novembrī.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sadursmē cietušas četras automašīnas (papildināts) (3)

19:06 29.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Rokdarbi priekam – rada somiņas, kas pārsteidz (1)

08:00 27.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Izsludināts SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlases konkurss

10:40 01.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Iedzīvotāju padome – iespēja dzirdēt katru balsi

08:00 26.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Iedzīvotāji skeptiski vērtē Alūksnes robežu paplašināšanu (2)

08:00 30.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē notiks Alūksnes ezera zinātniskās izpētes rezultātu prezentācija

09:19 26.09.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kāda ir Jūsu galvenā motivācija svecīšu vakara apmeklējumam?
Rezultāti

Pasākumi

Piektdiena
3
Oktobris
Sākums: 12:00

Grāmatas "Vienas dzimtas vēsture" prezentācija
Piektdiena
3
Oktobris
Sākums: 14:00

Jeļenas Makoveičukas vēsturiskā romāna “Vienas dzimtas vēsture” prezentācija
Piektdiena
3
Oktobris
Sākums: 18:00

Radošo darbu pulciņa dalībnieču sezonas pirmā tikšanās
Piektdiena
3
Oktobris
Sākums: 19:00

Jānis Moisejs un Ieva Sutugova koncertprogrammā "Dieva gods vārds"
Sestdiena
4
Oktobris
Visu dienu

Roberta Zeltiņa darbu izstāde “Kā pārvēršas koks”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

xxx komentē:

Zemessargi saziedo kārtējam spēkratam

debiliki

19:10 02.10.2025

Māris komentē:

Smiltenē notiks pasākums “Iedvesmas diena Smiltenes novada uzņēmējiem”

Oooo

18:50 02.10.2025

SANTA komentē:

Zemessargi saziedo kārtējam spēkratam

SUPER - UKRAINI VARES PARDOT SROTA :)

15:24 02.10.2025

Fomka komentē:

Iedzīvotāji skeptiski vērtē Alūksnes robežu paplašināšanu

Tā būs

12:24 30.09.2025

A.J. komentē:

Lētas auto rezerves daļas Latvijā Srots.lv interneta veikalā

Nekāda gadijumā neiesaistaties-krāpnieki.

12:12 30.09.2025