Aicina piedalīties Baltijas ceļa atceres norisēs

Sniedze Zvirgzda: “Lai arī kādi mēs esam un kādā valodā runājam, Baltijas ceļš ir stāsts par kopā būšanu, vienotību.”
Baltijas ceļš ir lielākā un nozīmīgākā akcija Baltijas valstu centienos pēc neatkarības atgūšanas. Godinot Baltijas ceļa 36. gadadienu, ikviens Alūksnes novada iedzīvotājs aicināts būt klātesošs ar savām atmiņām dažādās atceres dienas aktivitātēs. Tradicionālais ziedu paklājs šogad tiks veidots pie Alūksnes Jaunās pils, taču ne tikai Alūksnē – arī Māriņkalnā un Kolberģī.
Alūksnē – tikšanās ar Mārtiņu Vilsonu
Alūksnē turpināsies tradīcija, 23. augustā veidojot ziedu paklāju, simboliski atainojot Baltijas ceļu. “Pasākuma nosaukums ir “LV – 4301”, proti, Alūksnes pilsētas pasta kods, jo šogad akcentējam tieši Alūksnes pilsētas 105. gadadienu. Aicinām iedzīvotājus nest visdažādākos ziedus, starp citu, tie var būt arī āboli vai pīlādžogas. Taps skaists Alūksnei veltīts ziedu zīmējums – kompozīciju tradicionāli veidosim kopā ar mazpulcēniem un aicinām arī pašus iedzīvotājus piedalīties veidošanā,” stāsta Alūksnes novada Kultūras centra direktores vietniece kultūras darba vadībā Sanita Eglīte.
Nest ziedus pie Alūksnes Jaunās pils jeb Alūksnes novada muzeja iedzīvotāji varēs jau kopš pulksten 9.00, paklāja veidošana sāksies pulksten 10.00. “Darbosies arī brīvais mikrofons. Ikviens aicināts nākt dziedāt, deklamēt kādu savu mīļāko dzejoli, dejot, spēlēt. Būs brīvā skatuve, uz kuras tad priecāsimies redzēt vietējos iedzīvotājus,” būt aktīviem aicina S. Eglīte.
Ja ir vēlēšanās uzstāties, vēlams pieteikties, zvanot uz tālruni 26335234. “Pulksten 13.00 baudīsim zupu. Uzturam draudzību caur Baltijas ceļu un gaidām arī ciemiņus no Igaunijas un Rīgas. Šogad nav paredzēts ierastais koncerts, bet gan būs tikšanās ar aktieri Mārtiņu Vilsonu, kurš dzimis izsūtījumā. Pulksten 14.00 Alūksnes novada muzejā būs iespēja noskatīties režisores Dzintras Gekas dokumentālo filmu “Dzimuši Sibīrijā. Mārtiņš Vilsons”. Filma ļauj ieskatīties izsūtīto bērnu un viņu pēcteču likteņos, kas ietver piedzimšanu izsūtījumā, atgriešanos Latvijā un cīņu par identitāti svešā, nereti atsvešinātā vidē,” stāsta S. Eglīte un aicina būt kopā, atcerēties un just kopību.
Kolberģī – jau ŠODIEN
Šodien arī pie Kolberģa tautas nama veidos ziedu kompozīciju. “Aicinu iedzīvotājus nest ziedus piektdien no pulksten 11.00 līdz 15.00. Priecāsimies, ja arī paši iedzīvotāji iesaistīsies kompozīcijas tapšanā. Būs jauki, ja jau piektdien bērni, kuri apmeklē pirmsskolas iestādi, dienas beigās varēs aplūkot to, kas izveidots. Tādā veidā arī paši mazākie no saviem vecākiem uzzinās, kas tad ir Baltijas ceļš, ko tas mums nozīmē. Arī garāmbraucējiem būs prieks,” stāsta kultūras darba speciāliste Jaunalūksnes un Pededzes pagastu teritorijā Tatjana Mellīte, kura priecāsies par ikviena iesaisti šajā akcijā.
Māriņkalnā – orientēšanās pasākums
Savukārt Māriņkalnā 23. augustā pie Māriņkalna tautas nama būs iespēja pulcēties jauniešiem un ģimenēm ar bērniem īpaši organizētā orientēšanās pasākumā. “Orientēšanās pasākumā “Baltijas ceļš?” varēs iegūt informāciju par Baltijas ceļa vēsturi – tas būs izzinošs un izglītojošs pasākums,” informē kultūras darba speciāliste Ziemera pagastā Sniedze Zvirgzda. Pēc orientēšanās būs nelielas aktivitātes visai ģimenei un pikniks. “Aicinājums paņemt līdzi ūdens pudeli, plediņu un kādu uzkodu piknikam. Lai arī kādi mēs esam un kādā valodā runājam, Baltijas ceļš ir stāsts par kopā būšanu, vienotību. Aicinu mūsu kopienu pulcēties šajā īpašajā dienā – tas nekas, ka mūsu nav daudz,” viņa saka un piebilst, ka lietus gadījumā pasākums notiks tautas nama iekštelpās.
