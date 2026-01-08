Aicina pedagogus pieteikties programmai par tehnoloģijām

Lai palīdzētu skolotājiem apgūt un pilnveidot digitālās prasmes, kas ļauj efektīvāk izmantot tehnoloģijas ikdienas darbā, ietaupīt laiku un uzlabot mācību procesa kvalitāti, pedagogi no Alūksnes pilsētas un novada aicināti pieteikties bezmaksas programmai “Cilvēcīgi par tehnoloģijām”. Programma norisinās pašmācības veidā platformā Soma.lv, nodrošinot iespēju mācību saturu apgūt sev ērtā laikā un ritmā, bez stingri noteiktiem termiņiem. Programmai var pieteikties no 8. janvāra, bet mācību sākums paredzēts 10. februārī ar atklāšanas nodarbību.
Programma “Cilvēcīgi par tehnoloģijām” ir izstrādāta tieši pedagogiem, ņemot vērā viņu ikdienas darba specifiku un noslodzi. Tās mērķis ir palīdzēt gudrāk un efektīvāk izmantot digitālos rīkus, atvieglot gatavošanos mācību stundām, mācību materiālu izstrādi, skolēnu darbu vērtēšanu un atgriezeniskās saites sniegšanu, vienlaikus veicinot arī skolēnu digitālo prasmju attīstību.
Mācību norise veidota elastīga – reālā laikā notiks tikai atklāšanas un noslēguma nodarbības, savukārt viss pārējais programmas saturs, tostarp praktiskās nodarbības, būs pieejams ierakstu formātā. Ieraksti veidoti 2025. gadā, balstoties uz aktuālākajām digitālajām tendencēm un pedagogu vajadzībām, tāpēc šis mācību cikls paredzēts pedagogiem, kuri programmā piedalās pirmo reizi. Mācību ciklam nav stingri noteikta apguves termiņa, un dalībnieki var mācīties sev piemērotā ritmā. Visi reģistrētie dalībnieki varēs brīvi piekļūt mācību saturam vismaz līdz 2027. gadam
Sākot ar 10. februāri, dalībniekiem reizi divās nedēļās, tiks atvērts jauns programmas modulis. Pirmie dalībnieki, kuri sekmīgi izpildīs visus nosacījumus, sertifikātus varēs saņemt jau maija sākumā. Savukārt pedagogiem, kuri pievienosies pēc aprīļa vidus, viss mācību saturs pilnā apjomā būs pieejams uzreiz.
Programmas saturs ietver 29 nodarbības piecos tematiskajos moduļos, aptverot datu pratību un drošību internetā, gatavošanos mācību stundām un mācību materiālu izstrādi, digitālos rīkus sadarbībai, skolēnu atbalstam un atgriezeniskās saites sniegšanai, kā arī dizaina domāšanu. Papildus esošajam saturam mācību cikla vidusdaļā plānots īstenot arī vienu jaunu praktisko nodarbību.
“Pedagogu ikdienā digitālie rīki var būtiski ietaupīt laiku un palīdzēt koncentrēties uz būtiskāko – darbu ar skolēniem. Šī programma veidota tā, lai ikviens skolotājs, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes, varētu izvēlēties sev piemērotākos rīkus un metodes, kas reāli noder ikdienas darbā. Mācības norisinās pašmācības ceļā, ļaujot pedagogiem apgūt saturu sev ērtā laikā un tempā, bez stingri noteiktiem termiņiem, vienlaikus nodrošinot strukturētu un praktiski orientētu mācību procesu,” uzsver “Riga TechGirls” projektu direktors un programmas “Cilvēcīgi par tehnoloģijām” vadītājs Pauls Siliņš.
Programmu “Cilvēcīgi par tehnoloģijām” īsteno biedrība “Riga TechGirls” sadarbībā ar nodibinājumu “IT Izglītības fonds”, izglītības fondu “AUGT”, kā arī jauno partneri – izdevniecību “Lielvārds”, nodrošinot mācību norisi platformā Soma.lv. Programma pedagogiem ir pieejama bez maksas.
