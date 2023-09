Aicina pavadīt konvoju uz Ukrainu

Svētdien uz Ukrainu dosies otrais ukraiņu brīvības cīņām ziedotu automašīnu konvojs, kuru organizē Alūksnes un Apes novada fonds (AANF) kopā ar brīvprātīgo Pāvelu Čorniju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Labus ceļa vārdus konvojam un tā brīvprātīgajiem varēs teikt jau no pulksten 9.30 pie Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas. Pirmais konvojs uz Ukrainu devās 20. augustā, un nu trīs auto godam kalpo Ukrainas aizstāvjiem. Ieskaitot šo sūtījumu, uz Ukrainu kopumā būs aizgādāti 14 automobiļi.

Tuvāk frontes līnijai

P. Čornijs stāsta, ka pirmais pilnībā patstāvīgais fonda konvojs noritēja ļoti labi, kā arī bija plānots. “Ar Alūksnes vīriem ir viegls ceļš, jo savējiem var uzticēties par visiem simts. Viss notika tieši tā, kā plānots, jo bijām labi sagatavojušies, arī šoreiz tādi esam,” teic P. Čornijs. Uz jautājumu, vai viegli piesaistīt brīvprātīgos – autovadītājus, viņš atbild, ka Alūksnē nav jāpiesaista brīvprātīgie – viņi piesakās paši. “Man ir pagarš saraksts ar šoferiem, bieži gan vīri netiek darba dēļ. Vēl ir daudzi, kuri ļoti gribētu, bet sievas ir kategoriski pret. Es to ļoti labi saprotu, jo mēs tomēr braucam uz kara plosītu valsti. Liels paldies tām sievām, kuras piekrīt, jo zinu, kā uztraucas mājinieki. Bet, kad tev ir iekšējais uzdevums, misija, tu vienkārši dari to, kas ir jādara. Protams, mēs ļoti izvērtējam savu drošību,” stāsta P. Čornijs, kurš kopā ar brīvprātīgajiem automobiļus nogādā tuvāk frontes līnijai un atdod tieši karavīriem.

Redzēt, ko nodara karš

Karavīra ikdiena Ukrainā nav viegla, daudziem ir nogurums, citiem – ļoti kaujiniecisks gars. “Padoties neviens netaisās un nekad to nedarīs. Cerība visiem ir tikai viena – ātrāk atbrīvot savu zemi no okupantiem un atgriezties mājās pie savām ģimenēm. Un mūsu uzdevums iespēju robežās ir palīdzēt tam notikt pēc iespējas ātrāk. Jau plānojas brauciens oktobrī. Par to liels paldies ziedotājiem, jo šoreiz visas trīs mašīnas ir saziedotas!” stāsta P. Čornijs. Arī viņš ļoti gaida, kad beigsies karš. “Tad es realizēšu savu sapni – gribu īrēt lielu autobusu un vest visus atbalstītājus, ziedotājus un vienkārši laba vēlētājus ekskursijā uz Ukrainu. Ir trīs lietas, ko esmu neaizmirstami piedzīvojis, un vēlos, lai to piedzīvo citi: redzēt savām acīm, ko nodara karš, redzēt, cik skaista ir Ukraina, kur to nav skāris karš, un dzirdēt klātienē sirsnīgus pateicības vārdus no ukraiņiem, kuri mūs sauc par brāļiem un nekad neaizmirsīs, ka mazā, bet varenā Latvija ir palīdzējusi tik smagā, skumjā un netaisnīgā brīdī. Kopā

– līdz uzvarai!” uzsver P. Čornijs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Svētdien uz Ukrainu dosies otrais konvojs ar trīs automašīnām, kuras ir ziedojuši atbalstītāji. AANF aicina ikvienu labas gribas cilvēku ziedot šī konvoja nokļūšanai Ukrainā. Fonda vadītāja Dzintra Zvejniece un brīvprātīgais P. Čornijs izsaka pateicību ikvienam, kurš ziedo gan automobiļu iegādei un to nogādāšanai uz Ukrainu, gan arī ziedo pašus automobiļus. Arī pašreiz būtu nepieciešami finansiāli līdzekļi degvielas iegādei, tādēļ AANF aicina ziedot, iegriežoties fondā, Dārza ielā 8 a vai veicot pārskaitījumu.

Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds” Reģ. Nr. 40008090271 Banka: AS SEB Banka Kods: UNLALV2X Konts: LV96UN-LA0050019750651 Mērķis: “Ziedojums Auto Ukrainai”.

Aicinām pavadīt mūsu brīvprātīgos tālajā ceļā šo svētdien pulksten 10.00 pie Alūksnes novada pašvaldības ēkas!