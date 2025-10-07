Abonē! E-avīze
Otrdiena, 7. oktobris
Daumants, Druvvaldis
Aicina paust viedokli par mājas dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā

07:54 07.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iepazīties ar plānotiem grozījumiem saistošajos noteikumos “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā” un paust savu viedokli pašvaldībai līdz 17. oktobrim.

Turpmāk Alūksnes novada publiskajās vietās ar suni būs atļauts atrasties jebkurā laikā un vietā, izņemot brīvpieejas sporta laukumos, bērnu rotaļu laukumos, pašvaldības ēkās, mītiņu, gājienu, piketu norises vietās, publiskās peldēšanās vietās un kapsētās. Saskaņā ar saistošo noteikumu projektu, šie ierobežojumi neattieksies uz –  suni pavadoni, suni asistentu un suni terapeitu. Tie drīkstēs atrasties publiskās vietās, kur citkārt tas nebūtu atļauts. Izņēmumi paredzēti arī dienesta suņiem un suņiem, kas piedalās īpaši organizētos publiskos pasākumos.

Noteikumos papildu paredzēts, ka suns bez pavadas īpašnieka uzraudzībā var atrasties mežos,  pilsētu un ciemu teritorijās, izņemot šādās Alūksnes pilsētas un novada zaļajās zonās:

  • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonu teritorijās;
  • Alūksnes Muižas parkā (Pils ielā 31, 74, 76,);
  • Tempļakalna parkā;
  • Alsviķu muižas parkā;
  • Jaunlaicenes muižas parkā;
  • Veclaicenes parkā;
  • Pilssalā;
  • Jāņkalniņā (Jāņkalna ielā 12A).

Kā arī noteikti gadījumi, kad šāda kārtība piemērojama izstādēs un paraugdemonstrējumos.

Pašvaldība ir precizējusi noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, svītrojot atsauci uz Ministru kabineta 2024. gada 25. jūnija noteikumu “Mājas (istabas) dzīvnieku un aizsardzības noteikumi” 40.2. apakšpunktu, aizvietojot to ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 18.5 pantu.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem.

Iedzīvotāji var izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu brīvā formā vai aizpildot anketas, kas pieejamas norādītajā tīmekļvietnes sadaļā.

Viedokli par saistošo noteikumu projektiem izziņotajā termiņā var iesniegt:

  • nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā www.latvija.gov.lv,
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,
  • nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot veidlapu kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā),
  • nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).

