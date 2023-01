Aicina nobalsot par teritorijas Dižprojektu 2022

Latvijas lauku forums ir izsludinājis pieteikumu pieņemšanu LLF iniciētajai Latvijas partnerību balvai LEADER Dižprojekts 2022. Alūksnes lauku partnerība aicina balsojuma rezultātā izvēlēties savas teritorijas Dižprojektu 2022, kuru pieteiks kā savas teritorijas balvas pretendentu. Kandidāti ir divi. Balsot var Alūksnes lauku partnerības Facebook kontā, pie ieraksta komentārā norādot kurš ir unikālākai un dižākais projekts vai spiežot “Patīk”! Vērtējumu gaidīs līdz 27.01.2023. pulksten 23:59.

SIA “Lāča Oga” LEADER projektu “Kilograms veselības vienā karotē!” īstenoja 2021.gadā, izveidojot konkurētspējīgu pārstrādes uzņēmumu un iegādājoties Liofilizācijas iekārtu. Par uzņēmuma darbības vietu tika izvēlēts Smiltenes novada Trapenes pagasts, kas ir uzņēmuma vadītājas Elīnas Selevičas dzimtā puse.Uzņēmums iesaistoties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras programmā “Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi” 2022.gadā nonāca līdz pirmajiem produktiem ar zīmolu “LIO Superfood”. Turpinot uzņēmuma attīstību, 2022.gadā SIA “Lāča Oga” iestājās Valmieras biznesa inkubatora Inkubācijas programmā un šobrīd turpina attīstīties.

Šis ir inovatīvs projekts Alūksnes lauku partnerības teritorijā un tā produkti ir ar augstu kvalitātes zīmi, jo to radīšanā tiek izmantotas bioloģiski ražotas izejvielas, kas pamatā iepirktas no apkārtējo teritoriju dārzeņu un ogu audzētājiem.

Uzņēmuma vadītājai Elīnai Selevičai piemīt milzīgs gribas spēks un neatlaidība, jo ar šī uzņēmuma izveidi viņa ir uzsākusi darbu pilnīgi jaunā jomā, nenobīstoties no grūtībām un atrodot arvien jaunus resursus savu ieceru īstenošanai!

SIA “ND Zutis” ir īstenojusi LEADER projektu “SIA ND Zutis iekārtu iegāde”, kura ietvaros iegādājās iekārtas, lai uzsāktu zivju, cūkgaļas, liellopu gaļas un vistas gaļas konservu ražošanu. Viens no uzņēmuma jaunajiem produktiem būs arī konservēts Alūksnes ezera zutis.SIA “ND Zutis” dibinātājs un īpašnieks ir Nauris Drelnieks, kurš zivju un gaļas kūpināšanas jomā darbojas jau kopš 2015.gada un šajā laikā ir ieguvis lielu klientu atzinību. Savas darbības laikā Nauris ir attīstījis divus zīmolus: “Alūksnes ezera zuši” un “Pirāta kūpinājumi”, kurus turpinās izmantot arī viņa vadītais uzņēmums.

SIA ND Zutis 2021. gadā piedalījās Latvijas pārtikas produktu garšas konkursā “Novada garša” 2021, sasniedzot augstus rezultātus. Produktus vērtēja starptautiska žūrija, kā arī šefpavāri un pārtikas tehnologi. Karsti kūpinātajam Alūksnes ezera zutimiegūtakvalitātes ZELTA zīme, bet karsti kūpinātajai vistai un karsti kūpinātajai, sālītajai cūkgaļai – BRONZAS zīme.

Šis ir inovatīvs projekts Alūksnes lauku partnerības teritorijā, attīstot zivju un gaļas konservu ražošanu.

