Aicina neiegādāties pirotehniku no privātpersonām

Decembra nogalē Valsts policija lielākoties Latgales pusē fiksējusi vairākus pārkāpumus pirotehnisko izstrādājumu aprites jomā.
Pret personām uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi par pirotehnikas pārdošanu bez speciālas atļaujas.
Tādēļ valsts policija atgādina iedzīvotājiem būt uzmanīgiem iegādājoties pirotehniku un aicina to iegādāties tikai specializētajos veikalos, kuriem ir izsniegtas speciālās atļaujas jeb licences.
“Neiegādājieties pirotehniku no privātpersonām, kuras sociālajos tīklos ir publicējušas sludinājumus – pirotehnika var būt nekvalitatīva un nedroša. Tāpat nemēģiniet pirotehniku izgatavot paši vai nepārveidojiet jau esošu iegādāto pirotehnisko izstrādājumu,” brīdina Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Jūlija Jurāne.
