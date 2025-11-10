Abonē! E-avīze
Aicina mājražotājus un amatniekus pieteikties Alūksnes Ziemassvētku tirdziņam

08:10 10.11.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

99

Foto: freepik.com

Alūksnes novada pašvaldība aicina mājražotājus un amatniekus piedalīties Alūksnes Ziemassvētku tirdziņā, kas notiks 2025. gada 14. decembrī no plkst. 10.00 – 14.00 pie Alūksnes Kultūras centra, Brūža ielā 7, Alūksnē.

Alūksnes Ziemassvētku tirdziņš ir lieliska iespēja ne tikai iepirkties, bet arī sajust īsto svētku noskaņu, iegādāties oriģinālas un sirsnīgas svētku dāvanas, satikt vietējos meistarus un atbalstīt mājražotājus!

Tirgotāju pieteikšanās

Tirgotāji (mājražotāji un amatnieki) aicināti pieteikties dalībai tirdziņā, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu: https://forms.gle/ex9GcPNZFHSP1dni6.

Pieteikumi tiek pieņemti  līdz 30. novembrim.

Pirms anketas aizpildīšanas tirgotājiem obligāti jāiepazīstas ar Ziemassvētku tirdziņa noteikumiem, kas nosaka tirdzniecības kārtību un dalības nosacījumus: https://aluksne.lv/index.php/2025/11/05/aicina-pieteikties-tirgotajus-aluksnes-ziemassvetku-tirdzinam/ .

Tirdziņā atļauts tirgot tikai mājražotāju un amatnieku produkciju. Pretendentu atbilstību izvērtē tirdziņa organizators – Alūksnes novada pašvaldība, un par dalības apstiprinājumu vai atteikumu katrs pieteicējs tiks informēts līdz 9. decembrim uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Svarīgākā informācija tirgotājiem:

  • tirdzniecības vietas iekārtošana: 14. decembrī no plkst. 8.00 – 9.30;
  • tirdzniecības laiks: plkst. 10.00-14.00;
  • tirdzniecības vietas demontāža: līdz plkst.16.00;
  • elektrības pieslēgums netiek nodrošināts; iespējams izmantot savu ģeneratoru;
  • vienas tirdzniecības vietas izmērs: 3 x 3 metri, iespējams pieteikt vairākas vietas;
  • dalības maksa tiek noteikta saskaņā ar Alūksnes novada domes 2024. gada 28. novembra saistošajiem noteikumiem “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”-  https://www.vestnesis.lv/op/2024/235.5

Dalības maksa tiek apmaksāta ar bankas pārskaitījumu, pamatojoties uz organizatora izrakstīto rēķinu. Tirdziņā drīkst piedalīties tikai tie tirgotāji, kas reģistrējušies un samaksājuši dalības maksu noteiktajā termiņā.

Aicinām tirgotājus iedvesmoties no Ziemassvētkiem – izrotājiet savas tirdzniecības vietas un piešķiriet tām svētku mirdzumu! Neaizmirstiet arī par sevi, jo tieši kopā mēs radām svētku sajūtu!

Tirdziņa organizators – Alūksnes novada pašvaldība.
Kontaktpersona –  Valda Zeltiņa, tālrunis 26601466.

