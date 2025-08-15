Ja esat sākuši gatavoties jaunajam mācību gadam un mājās pilnā sparā noris skolas lietu revīzija, iespējams, pamazām pildās labu, bet jau vairs nenoderīgu mantu kaste. Alūksnes Brīvbodes organizatori to aicina atnest uz Alūksnes novada Sabiedrības centru Dārza ielā 8a, kur plānota akcija “Maināmies ar skolas lietām”.
Katru darba dienu no pulksten 10.00 līdz 14.00 Sabiedrības centrā varēs mainīties ar noderīgām mantām, kas kļuvušas liekas, bet ir labi saglabājušās un vēl lietojamas, lai pirmsskolas un skolas vecuma bērnu ģimenēs palīdzētu gatavojies skolas gaitām. Tā būs lieliska iespēja ģimenēm samazināt skolas iepirkumu tēriņus. Interesenti gaidīti ne vien nodot skolas mantas, bet arī izvēlēties sev nepieciešamo. Vairāk informācijas: 20279388 (Žanna).
Aicina mainīties ar skolas lietām
