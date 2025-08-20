Aicina izvirzīt nominantus “Smiltenes novada balvai Izglītībā”

Balvu izglītībā desmit nominācijās vienu reizi gadā Smiltenes novada pašvaldība piešķir par augstu profesionālo meistarību, nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem novada izglītības jomas attīstībā. Tās piešķiršana ir kā atzinības izteikšana izglītības jomas darbiniekiem, lai stiprinātu pedagoga un katra nozares profesionāļa prestižu sabiedrībā un iedvesmotu skolēnus mērķtiecīgi tiekties uz izaugsmi.
Pedagogiem apbalvojumi tiek piešķirti nominācijās:
- “Par mūža ieguldījumu izglītībā” – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu izglītības attīstībā – balvu piešķir reizi mūžā;
- “Gada balva par darbu ar skolēniem pamatskolas pirmajā posmā (no 1.līdz 6.klasei)”- par teicamu, mērķtiecīgu, profesionālu darbu, īpašiem sasniegumiem un ieguldījumu skolēnu izaugsmes un attīstības veicināšanā;
- “Gada balva par darbu ar skolēniem pamatskolas otrajā posmā un vidusskolā (no 7.līdz 12.klasei)” – par teicamu, mērķtiecīgu, profesionālu darbu, īpašiem sasniegumiem un ieguldījumu skolēnu izaugsmes un attīstības veicināšanā;
- “Gada balva pirmsskolas izglītībā” – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu un īpašiem sasniegumiem pirmsskolas izglītībā;
- “Gada balva profesionālās ievirzes un interešu izglītībā” – par īpašiem sasniegumiem profesionālās ievirzes un interešu izglītības īstenošanā;
- “Gada balva izglītības procesa atbalstam” (var piešķirt diviem pretendentiem) – par profesionālu, mērķtiecīgu darbu un atbalstu izglītojamo attīstībai; izglītojamajiem draudzīgas vides radīšanu un uzturēšanu.
Izglītojamajiem nominācijās:
- “Gada balva par augstiem sasniegumiem mācību darbā pamatskolas posmā” – par augstiem sasniegumiem novada, valsts un starptautiskajās olimpiādēs konkursos un sacensībās;
- “Gada balva par augstiem sasniegumiem mācību darbā vidusskolas posmā” – par augstiem sasniegumiem novada, valsts un starptautiskajās olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatē, konkursos un sacensībās;
- “Gada balva par augstiem sasniegumiem mācību darbā profesionālās ievirzes (mūzika, māksla) un interešu izglītībā” – par augstiem sasniegumiem novada, valsts un starptautiskajās olimpiādēs, konkursos un sacensībās;
- “Gada balva par augstiem sasniegumiem mācību darbā profesionālās ievirzes izglītībā (sports)” – par augstiem sasniegumiem novada, valsts un starptautiskajās sacensībās;
Kandidātus nominācijām var izvirzīt izglītības iestādes vadītājs, Smiltenes novada Izglītības pārvalde, pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un nodaļu vadītāji, iedzīvotāji (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas),kas parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontakttālruni.
Pieteikumus nominācijām aicinām iesniegt līdz 2025. gada 14. septembrim:
- Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros novada administratīvajā teritorijā;
- pa pastu uz Smiltenes novada pašvaldības juridisko adresi Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV – 4729;
- ar drošu e-parakstu parakstītu elektronisko dokumentu, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@smiltenesnovads.lv.
Nominantu apbalvošana notiks 2025. gada 9. oktobrī.
Plašāka informācija un pieteikuma anketa atrodama “Smiltenes novada balva izglītībā” nolikumā.
