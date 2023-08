Aicina izvērtēt līgumu pārslēgšanu

Foto: www.pixabay.com

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lazdiņa informē, ka kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas mājsaimniecībām 2015.gadā ikvienam

lietotājam ir iespēja izvērtēt dažādu tirgotāju piedāvājumus un izvēlēties

izdevīgāko no tiem. Kamēr cenas ir zemas, tikmēr lielākoties mēs par saviem

rēķiniem tik daudz neuztraucamies. Kad cenas aug, aktīvāk meklējam iespējas

samazināt elektroenerģijas izmaksas. SPRK skaidro, kā izvēlēties atbilstošāko

elektroenerģijas tirgotāju un produktu.

Nereti iedzīvotāji ir neizpratnē par krasi atšķirīgiem elektroenerģijas rēķiniem

dažādiem lietotājiem pat pie līdzīga elektroenerģijas patēriņa. Kāpēc tie atšķiras?

Kopējo lietotāja maksājumu rēķinā veido elektroenerģijas cena (kas atkarīga no

lietotāja izvēlētā tirgotāja piedāvājuma), SPRK regulētie un apstiprinātie sistēmas

pakalpojumu tarifi, kā arī valstī noteiktais pievienotās vērtības nodoklis. Ietekmējošie

faktori ir arī patēriņš, elektrotīkla pieslēguma parametri (1 vai 3 fāzes) un aizsargātā

lietotāja esamība mājsaimniecībā.

Mājsaimniecības lietotājam AS “Sadales tīkls” licences zonā ir iespēja pirkt

elektroenerģiju no astoņiem tirgotājiem, turklāt izvēlēties trīs atšķirīgu veidu līgumus

– līgumu ar mainīgu jeb biržas cenu, līgumu ar fiksētu cenu un līgumu par universālo

pakalpojumu. Ar ko tie atšķiras un kas jāņem vērā, lai izvēlētos sev atbilstošāko?

Fiksētas cenas līgums

Fiksēta cena ir nemainīga noslēgtā līguma noteiktā periodā (tipiski 12 vai vairāk

mēnešiem) un nemainīsies atkarībā no tā, kad elektroenerģija tiek patērēta – darba

dienā, naktī, rīta stundās vai brīvdienās. Līdz ar to lietotājam nav vajadzības regulāri

sekot līdzi elektroenerģijas cenu izmaiņām, kā tas ir mainīgas (biržas) cenas

gadījumā, kas prasa lietotāju uzmanību pielāgot savus patēriņa paradumus. Tas rada

stabilitāti izmaksu prognozējamībā un pasargā gadījumos, kad cena biržā aug, bet

vienlaikus nedod iespēju ietaupīt, ja biržā cena samazinās.

Tomēr uz ilgāku laiku fiksēta cena līguma darbības laikā var izrādīties augstāka par

biržas cenu gadījumos, ja biržā ilgāku laiku cena samazinās. Jābūt arī īpaši vērīgiem

līguma slēgšanas brīdī – tirgotāji mēdz iestrādāt tajā tiesības vienpusēji mainīt

elektroenerģijas cenu vairākas reizes gadā, piemēram, gadījumos, ja biržā cena

ilgstoši ir augsta. Iespējams arī līgumsods par līguma pirmstermiņa izbeigšanu,

mainot produktu vai tirgotāju.

Vienlaikus jānorāda, ka ir iespēja izvēlēties starp divām norēķinu metodēm –

izlīdzinātais maksājums un rēķins. Vienā gadījumā norēķini notiek pēc faktiskā

patēriņa (rēķina summa katru mēnesi ir atšķirīga), otrā – pēc aplēstā patēriņa (rēķina

summa katru mēnesi ir vienāda). Tomēr kopējās izmaksas ar abām norēķinu

metodēm ir vienādas, jo reizi gadā izlīdzinātajam maksājumam tiek veikts pārrēķins

pēc faktiskā patēriņa.

Par starpību, kas radusies starp faktisko un iepriekš aplēsto (prognozēto) patēriņu,

attiecīgi tiek palielināti vai samazināti nākamie izlīdzinātie maksājumi. Lai nerastos

domstarpības, izlīdzinātā maksājuma gadījumā aicinām rūpīgi sekot savām

elektroenerģijas patēriņa izmaiņām un būtisku patēriņa izmaiņu gadījumā informēt

tirgotāju, aicinot pārskatīt patēriņa aplēsi (prognozi)!



Mainīgas cenas jeb biržas līgums

Lietotājiem, kuri lielāko daļu elektroenerģijas patērē, sākot no plkst. 23.00 līdz 6.00

vai brīvdienās jebkurā diennakts stundā un kuru elektroenerģijas patēriņš ir virs 400

kWh/mēn., ieguvumi būs būtiski. Vienlaikus elektroenerģijas tirgotājiem norēķini par

biržas cenu ir saistīti ar zemākiem riskiem. Līdz ar to administratīvās izmaksas, kas

ietver risku samazināšanu, ir zemākas, tādējādi ilgtermiņā biržas cena ir izdevīgāka.

Piemērojot savus patēriņa paradumus biržas cenai, proti, patēriņu pārceļot uz laiku,

kad elektroenerģija biržā ir lētāka, lietotājiem ir iespējams samazināt savu rēķinu.

Būtiski arī, ka tirgotāji šā veida līgumam parasti nepiemēro maksu par līguma

pirmstermiņa izbeigšanu.

Taču jābūt gatavam uzņemties cenas svārstības riskus, tostarp ilgstoši augstai cenai,

ko ietekmē notikumi tirgū, kā arī elektrības cenai regulāri jāseko Nord Pool biržas

Latvijas cenu zonā (šī birža darbojas pēc Skandināvijas laika zonas, tāpēc uzrādītais

laiks no Latvijas laika atšķiras par stundu). Tajā iespējams redzēt nākamās dienas

cenas katrai diennakts stundai. Sekot cenai palīdz aplikācija viedtālruņiem, saņemot

arī cenas savā telefonā katru dienu, kas ļauj saplānot elektroenerģijas patēriņu

nākamajai dienai.

Elektroenerģijas cena nakts stundās dažkārt sasniedz pat divas reizes zemāku cenu.

Kāpēc tā? Liela daļa patērētāju, tai skaitā energointensīvu ražošanas uzņēmumi,

dienas laikā patērē daudz vairāk elektroenerģijas nekā naktī. Tāpēc naktī

pieprasījums pēc elektroenerģijas samazinās un vienlaikus samazinās arī cena.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.



Universālais pakalpojums

Universālā pakalpojuma īpatsvars arvien samazinās. Šeit svarīgi norādīt, ka

universālais pakalpojums, 2015.gada 1.janvārī atveroties mājsaimniecību tirgum, tika

piemērots visām tām mājsaimniecībām, kas uz to brīdi nebija izdarījušas izvēli par

labu citam produktam vai tirgotājam. Universālā pakalpojuma gadījumā

elektroenerģijas maksa ir fiksēta 12 mēnešiem un atšķirībā no citu veidu līgumiem

neparedz elektroenerģijas cenu pārskatīšanu gada laikā un maksu par līguma

pirmstermiņa izbeigšanu. Saskaņā ar pastāvošo regulējumu visiem tirgotājiem, kas

apkalpo mājsaimniecības, ir pienākums savā piedāvājumā iekļaut arī universālo

pakalpojumu.

Jāņem vērā, ka tipiski šis pakalpojums parasti ir dārgāks par citiem tirgū

pieejamajiem, jo tirgotājam tas nozīmē pienākumu sniegt pakalpojumu par nofiksēto

cenu 12 mēnešus, bet pa to laiku cenas biržā var krasi mainīties. Tomēr laikā, kad

cenas biržā strauji kāpa, šī pakalpojuma lietotāji bija ieguvēji, ņemot vērā, ka tirgotāji

universālā pakalpojuma ietvaros nedrīkst pārskatīt cenu.

Pirms elektroenerģijas tirgotāja izvēles SPRK iesaka un vērš uzmanību:

Pakalpojuma (produkta) maiņu pie esošā tirgotāja var veikt katru mēnesi līdz

31.datumam, savukārt tirgotāju maiņu – līdz 15.datumam. Ar elektroenerģijas

tirgotājiem, kas apkalpo mājsaimniecības, iespējams iepazīties AS “Sadales

tīkls” tīmekļvietnē (https://ej.uz/ST_tirgotaji). Bet ar visiem reģistrētajiem

elektroenerģijas tirgotājiem (arī tiem, kas apkalpo tikai juridiskas personas vai

aktīvu darbību vēl nav izvērsuši) var iepazīties SPRK tīmekļvietnē

(https://ieej.lv/registrs).

Ņem vērā sava elektroenerģijas patēriņa apjomu un paradumus. Iespēju

salīdzināt tirgotāju piedāvājumus sniedz virtuālie kalkulatori,

piemēram, www.energija24.lv vai www.elektroenergija.lv

Kalkulatori neņem vērā visus maksājumu ietekmējošos aspektus. Lai

pārliecinātos par izvēlētā piedāvājuma izdevīgumu, salīdzini to ar SPRK

izstrādāto indikatoru (https://ieej.lv/Ow3X0), kas norāda vidējo svērto cenu

elektroenerģijas tirgū gan mājsaimniecības lietotājiem, gan juridiskām

personām.

Noskaidro, vai attiecīgais elektroenerģijas tirgotājs ir pievienojies Būvniecības

informācijas sistēmai ALDIS valsts atbalsta sniegšanai atsevišķām

elektroenerģijas lietotāju grupām (ne visi elektroenerģijas tirgotāji piedalās

atbalsta programmās). Plašāk Būvniecības valsts kontroles biroja

tīmekļvietnē.

Iepazīsties ar tirgotāju piedāvājumu viņu tīmekļvietnēs un izpēti līgumu

projektus. Piemēram, tirgotāji, piedāvājot pievilcīgu cenu, visbiežāk paredz,

ka līgumu var slēgt uz garāku termiņu, bet līguma laušanas gadījumā var

piemērot sankcijas. Pievērs uzmanību, kādas komponentes tirgotājs ir

iekļāvis elektroenerģijas cenā, proti, vai norādītā cena par 1kWh ietver

obligāto iepirkuma komponenti, maksu par elektroenerģijas sadalīšanu un

pievienotās vērtības nodokli.

Uzrunā izvēlēto komersantu, norādot adresi, kurā vēlies saņemt pakalpojumu.

Pēc piedāvājuma saņemšanas rūpīgi izlasi līgumu, pārliecinies, ka tas atbilst

vēlamajiem nosacījumiem. Pievērs uzmanību, vai tajā nav iekļauti tev

nevajadzīgi papildpakalpojumi. Ņem vērā līgumā iekļautās iespējamās soda

sankcijas līguma laušanas gadījumā, kā arī tirgotāja tiesības pārskatīt

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

elektroenerģijas cenu līguma darbības laikā (par to

plašāk: https://ieej.lv/KEeKP).