Aicina izteikt viedokli par pašvaldības izīrēto dzīvojamo telpu atsavināšanas plānoto kārtību

Līdz 5. septembrim Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par pašvaldības saistošo noteikumu projektu “Par pašvaldības izīrēto dzīvojamo telpu atsavināšanas kārtību”.
Kā informē Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka, minētie saistošie noteikumi noteiks kārtību, kādā pašvaldība atsavina tās īpašumā esošās dzīvojamās telpas – izīrētos dzīvokļu īpašumus un viendzīvokļa mājas.
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt vienotu pieeju šādu dzīvojamo telpu iegūšanai īpašumā un veicināt pašvaldības dzīvojamā fonda racionālu pārvaldību. Saistošo noteikumu projekts nosaka, kādas dzīvojamās telpas var un kādas nevar tikt nodotas atsavināšanai, kas un kādā kārtībā var ierosināt atsavināšanu, kādi dokumenti iesniedzami, kā notiek lēmuma par atsavināšanu pieņemšana un īpašuma tiesību pāreja.
Sagatavota arī iesnieguma veidlapa pašvaldības izīrētās dzīvojamās telpas atsavināšanai. Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Viedokli iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas minētajā tīmekļvietnes sadaļā.
Viedokli par saistošo noteikumu projektu izziņotajā termiņā var iesniegt:
– nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā www.latvija.gov.lv,
– nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,
– nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot veidlapu kādā no
Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā),
– nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).
