Aicina izteikt viedokli par paredzēto pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 19. novembrim izteikt viedokli par saistošo noteikumu “Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošo vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību” projektu.
Saistošo noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā izīrē pašvaldībai piederošās vai tiesiskajā valdījumā esošās dzīvojamās telpas, īres līguma slēgšanas nosacījumus un termiņu, uz kādu līgums slēdzams. Noteikumi neattieksies uz neizīrētām dzīvojamām telpām, kā arī dzīvojamām telpām, kas izīrētas kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Tā kā Dzīvojamo telpu īres likums vairs nepieļauj beztermiņa dzīvojamo telpu īres līgumus, saistošie noteikumi noteiks kārtību, kādā šādi līgumi būs jānoslēdz no jauna.
Saistošo noteikumu projekts paredz, ka personai ir tiesības noslēgt jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu, ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:
- persona īrē attiecīgo dzīvojamo telpu vai ir tajā iemitināta kā ģimenes loceklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- nav īres maksas parāda, kas pārsniedz divu mēnešu maksas apmēru, vai ir noslēgta vienošanās par parādu atmaksu un tā tiek pildīta;
- nav parādu par ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem, vai ir noslēgta vienošanās par parāda atmaksu un tā tiek pildīta;
- nav pārkāpti ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītie noteikumi.
Personai, kura vēlēsies noslēgt jaunu īres līgumu, pašvaldībā būs jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa. Dzīvojamo telpu īres līgumi, kuros nav norādīts līguma termiņš, jāpārslēdz no jauna līdz 2026. gada 30. jūnijam. Līgumu termiņš paredzēts pieci gadi. Pēc piecu gadu termiņa jauna līguma noslēgšanai iesniegums būs jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms esošā līguma termiņa beigām. Lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu, grozīšanu vai atteikumu noslēgt līgumu pieņems Dzīvokļu komisija mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Viedokli iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas minētajā tīmekļvietnes sadaļā.
Viedokli par saistošo noteikumu projektu izziņotajā termiņā var iesniegt:
- nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā www.latvija.gov.lv,
- nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,
- nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot veidlapu kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā),
- nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).
