Aicina ierobežot zeltslotiņu pilsētā

09:10 30.09.2025

Aivita Lizdika

125

Laikraksta redakcijā saņēmām zvanu no kādas mūsu lasītājas, kura aicināja vērst sabiedrības uzmanību Kanādas zeltslotiņas, kas daudzās valstīs tiek uzskatīta par invazīvu sugu, izplatībai.

“Novēroju, ka Pils un Ganību ielas krustojumā šovasar aug zeltslotiņa, kas ļoti ātri izplatās. Vienviet tā tika nopļauta, pirms sāka izplatīt sēklas, bet turpat citviet augs palika ziedēt un tagad, rudenī, sēklas jau nogatavojas, un vējš tās izsēj tālāk. Šo augu būtu nepieciešams ierobežot, jo tā tiek uzskatīta par invazīvu sugu, un tās izplatība būtu jāierobežo jau pirms ziedēšanas,” rosina laikraksta lasītāja.

Dabas aizsardzības pārvaldē skaidro, ka Kanādas zeltslotiņu Latvijā audzē kā krāšņumaugu gan publiskos, gan piemājas apstādījumos, to izmanto arī kā ārstniecības augu, taču arī Latvijā tas iekļauts invazīvo augu sarakstā. Ja tā tomēr ir pārlieku saviesusies, ir jālemj par ierobežošanas pasākumiem.

Invazīvo augu sugu ierobežošanu Alūksnes novadā kontrolē valsts un pašvaldības policija. “Ja iedzīvotāji pilsētā konstatē vietas, kur izplatās invazīvās augu sugas kā, piemēram, latvāņi, ar iesniegumu par to jāvēršas policijā, norādot konkrētu vietu, kur tas atrodas. Savukārt pagastu iedzīvotāji ar iesniegumu var vērsties arī pagastu apvienības pārvaldē. Policijas darbinieki vai atbildīgās personas izbrauks uz norādīto vietu un apsekos to. Ja nepieciešams, sāks administratīvā pārkāpuma procesu, noskaidrojot visus pierādījumus, ko pieļauj tiesību normas,” stāsta Alūksnes novada pašvaldības policijas inspektors Gints Teterovskis.

