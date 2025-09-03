Aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par iespējamu Alūksnes pilsētas teritorijas paplašināšanu

No 3. līdz 30. septembrim Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā, paužot viedokli par iespējamu Alūksnes pilsētas teritorijas paplašināšanu.
Pašvaldība jau ir informējusi, ka augustā domes Attīstības komitejas deputāti pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt priekšlikumu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādes gaitā tajā iekļaut ieceri par Alūksnes pilsētas teritorijas paplašināšanu, pievienojot Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu, Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu un nelielu lauku teritoriju pie tā. Pašvaldība aicina novada iedzīvotājus līdzdarboties un izteikt viedokli aptaujā.
Aptauju ir iespējams aizpildīt elektroniski saitē: https://ej.uz/aluksnes_robezu_aptauju. Papīra formātā anketa aizpildāma Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās Alūksnes novadā. Aptaujas termiņš ir no 3. līdz 30. septembrim.
Šobrīd notiek jauna teritorijas plānojuma izstrāde Alūksnes novadam un viens no izstrādes uzdevumiem ir izvērtēt iespējas paplašināt pilsētas robežu. Arī Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030. gadam iekļautajā Alūksnes pilsētas telpiskās attīstības vīzijā ir paredzēta abu minēto ciemu teritoriju saplūšana ar pilsētu.
Attīstoties apbūvei, abi minētie ciemi jau faktiski ir saplūduši ar pilsētu, tajos ir pilsētai līdzvērtīga infrastruktūra, blīva, pilsētvidei līdzīga apbūve, tie ir funkcionāli saistīti ar pilsētu. Ciemu teritorijās ir nodrošināta infrastruktūra, inženierkomunikācijas, ir laba sasniedzamība, izbūvēts ielu apgaismojums.
Iepazīstinot Attīstības komitejas deputātus ar pilsētas teritorijas paplašināšanas ieceri, Būvvaldes teritorijas plānotāja Vineta Podziņa skaidroja arī iespējamās izmaiņas, ja ciemus iekļaus pilsētā:
- ciemu teritoriju iekļaušana pilsētas sastāvā tiešā veidā nebūs iemesls nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumam;
- adrešu maiņa zemesgrāmatā notiek automātiski bez īpašnieka iesnieguma;
- dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un nav jāmaina, ja vien to nepieprasa kāds normatīvais akts;
- komersanti izmaiņas Uzņēmumu reģistrā var veikt bez maksas;
- zemnieku saimniecību juridiskās adreses atrašanās pilsētā neietekmē to iespējas piedalīties Lauku atbalsta dienesta projektos;
- attiecībā uz apbūvi būs jāievēro pilsētas teritorijai atbilstoši nosacījumi.
Ar Attīstības komitejas 15. augusta sēdes audioierakstu ir iespējams iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Par Alūksnes novada domes darbu/Komitejas/Attīstības komiteja.
Reklāma