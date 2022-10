Aicina iedzīvotājus paveikt zaļus darbus

Aicinot rudens sezonu un Latvijas valsts svētku gaidīšanas laiku veltīt zaļām un praktiskām nodarbēm, “Zaļā josta” izsludina radošo konkursu “Viens zaļš darbs Latvijai”, uzaicinot iedzīvotājus veidot, labot, būvēt, meistarot un radīt praktiskus priekšmetus un paveikt nozīmīgus labiekārtošanas darbus savā apkārtnē kā dāvanu valstij svētkos.

“Šis ir laiks, kad resursu taupība, energoefektivitāte un otrreizējo izejmateriālu atkārtota pielietošana ir svarīgāka kā jebkad. Un mūsu mazie zaļie darbi aprites ekonomikas virzienā Latvijā spēj sniegt būtisku ieguldījumu pasaules ekoloģijas un ekonomikas veicināšanai. Ikviens no mums var padarīt savu mājvietu, apkārtni, darba vai mācību vietu zaļāku, jēgpilni liekot lietā otrreizējos resursus un radošo iedvesmu, radot jaunas, vērtīgas lietas kā dāvanu mūsu valstij, padarot to sakoptāku, zaļāku, skaistāku,” par konkursa nozīmi stāsta “Zaļā josta” pārstāve un konkursa idejas autore Aija Caune.

Konkursā “Viens zaļš darbs Latvijai” aicināti piedalīties dalībnieki individuāli vai kolektīvi, no otrreizējām izejvielām vai dabas materiāliem izgatavojot praktiskas un oriģinālas lietas, uzlabojot vidi sev apkārt. Lai piedalītos konkursā, konkursa pieteikums kopā ar izgatavotā darba fotogrāfijām līdz 2022. gada 14. novembrim jānosūta uz e-pastu konkurss@zalajosta.lv, norādot informāciju par darba autoru un izgatavoto darbu. Visa informācija par konkursa norisi un konkursa nolikums atrodams vietnē www.tirailatvijai.lv un “Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv.

Trīs labāko darbu autori tiks apbalvoti ar pārsteiguma balvām, katra 150 eiro vērtībā. Kā arī konkursa rīkotāji ar simpātiju balvām apbalvos oriģinālākās idejas.

“Lai zaļie darbi ietu tautās, un mēs varētu iedvesmoties viens no otra, aicinām ar saviem veikumiem dalīties sociālajos tīklos, lietojot mirkļbirku #ViensZaļšDarbsLatvijai. Ir būtiski parādīt sabiedrībai, cik daudz noderīgu lietu mēs varam izgatavot pašu spēkiem no otrreizējām izejvielām un lietām, kas šķietami atzītas par nevajadzīgiem atkritumiem. Ne visas labās lietas ir atrodamas veikalu plauktos – daudz ko varam radīt paši no tā, kas mums ir pieejams, nepērkot neko jaunu,” aicina A. Caune.