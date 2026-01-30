Aicina dot mājas pusaudžiem ar sarežģītu dzīves pieredzi

Latvijā ir pusaudži, kuriem ikdienā visvairāk pietrūkst pieaugušo klātbūtnes, atbalsta, drošas vides un iespējas piedzīvot īstu ģimenes ikdienu. Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, kas jau turpat 30 gadus sniedz palīdzību bērniem un jauniešiem, kuri palikuši bez bioloģisko vecāku gādības, aicina vidzemniekus iesaistīties īpašā rehabilitācijas programmā pusaudžiem ar sarežģītu pieredzi, kļūstot par audzinātājiem–mentoriem.
Šī programma paredz, ka pusaudzis dzīvo kopā ar audzinātāju vai ģimeni lauku vidē – ģimenes mājās, kas atrodas attālināti no pilsētu centriem, kurā ikdiena norit mierīgā ritmā – ar kopīgām maltītēm, mājas darbiem, mācībām, brīvā laika pavadīšanu un savstarpēju uzticēšanos. Audzinātājs–mentors pusaudzim kļūst par pieaugušo, uz kuru var paļauties, kurš palīdz apgūt ikdienas prasmes un risināt grūtības, kā arī rāda piemēru, kā veidot veselīgas attiecības. Tā ir profesionāla ilgtermiņa rehabilitācijas programma, kuras mērķis ir palīdzēt pusaudzim atgūt stabilitāti un virzīties uz patstāvīgu dzīvi.
“Pusaudži, kuri iesaistās šajā rehabilitācijas programmā, nereti ir ar sarežģītu dzīves pieredzi, iespējams, ir bijusi kādu atkarības vielu vai likumpārkāpumu pieredze, tomēr visus viņus vieno tas, ka šiem jauniešiem nav izveidojušās drošas attiecības ģimenē. Dalība rehabilitācijas programmā, audzinātāju un speciālistu iesaiste ir jauniešu iespēja pusaudzim, kurš sākumā neuzticas nevienam, pamazām sākt ticēt sev un līdzcilvēkiem,” skaidro Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas ģimeņu stiprināšanas jomas direktore Agnese Igaune.
Ģimenes, kuras iesaistās programmā, saņem regulāru profesionāļu komandas atbalstu – katra bērna gaitām līdzi seko sociālie darbinieki, psihologi un citi speciālisti, kas sniedz palīdzību gan ikdienā, gan krīzes situācijās.
Par dalību programmā, kas sniedz iespēju jauniešiem sākt dzīvi no jauna, paredzēts atalgojums no 1580 līdz 2000 eiro apmērā, tāpat mentoram tiek kompensētas izmaksas par jaunieša veselības aprūpi, speciālistu konsultācijām, apģērba iegādi, komunālajiem maksājumiem un citas saistītās izmaksas, sniedzot iespēju audzinātājiem pilnībā veltīt savu laiku pusaudža atbalstam un ikdienas dzīves organizēšanai.
Iespējams, tieši Jūs varat kļūt par cilvēku, kurš maina kāda pusaudža dzīvi!
Kas ir audzinātājs – mentors?
Audzinātājs–mentors ir pieaugušais vai ģimene, pie kuras pusaudzis dzīvo ikdienā –sakārtotā lauku vidē, iekļaujoties ģimenes ikdienā. Tā nav īslaicīga pieskatīšana, bet kopīga dzīvošana, attiecību veidošana un atbalsts, kas palīdz pusaudzim mainīt savu dzīves virzienu.
Cik ilgi pusaudzis dzīvo ģimenē?
Katrs gadījums ir individuāls. Programma paredz ilgtermiņa darbu – 2 līdz 3 gadu garumā, lai panāktu stabilas pārmaiņas pusaudža dzīvē.
Ko iegūst audzinātājs vai ģimene, kas sniedz mājas pusaudzim?
• darba līgumu un atalgojumu – no 1580 līdz 2000 eiro mēnesī;
• vienmēr sasniedzamas profesionāļu komandas atbalstu 24/7;
• apmācības, psiholoģisko atbalstu un regulāras supervīzijas;
• pilnībā segtu pusaudža uzturēšanu (ēdināšana, apģērbs, medicīniskā aprūpe, speciālistu komandas atbalsts, komunālie maksājumi un citas izmaksas);
Plašāka informācija par iespēju kļūt par audzinātāju – mentoru pieejama Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijā pa tālruni 23778606, kā arī rakstot uz e-pastu darbs@sosbca.lv.
