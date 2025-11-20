Abonē! E-avīze
Aicina barikāžu dalībniekus pieteikties koncerta apmeklējumam

16:20 20.11.2025

Sandra Apine

175

Fotogrāfijā – barikāžu norises 1991. gadā.
Foto autors: Pēteris Zālītis

Latvijas valsts svētki aizvadīti un var ieplānot nākamās nozīmīgās atceres dienas.

1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības prezidents Renārs Zaļais aicina barikāžu dalībniekus uz svētku koncertu “Mēs nosargājām Latviju”, kas notiks 2026. gada 18. janvārī pulksten 15.00 Ķīpsalas izstāžu zālē, Rīgā. Tur gan savlaicīgi jāpiesakās. 

“Aicinām Alūksnes novada barikāžu dalībniekus pieteikties koncerta apmeklējumam, lai varētu saņemt bezmaksas ieejas biļeti sev un vienam tuviniekam,” informē Alūksnes novada muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratore Linda Apšusala.

Jāpiesakās drīzumā – līdz gada 24. novembra pulksten 12.00, zvanot uz Alūksnes novada muzeja tālruni25665538 vai rakstot uz e-pastu: muzejs.info@aluksne.lv. Aicinājums lasītājiem šo vēsti nodot barikāžu dalībniekiem, kuri ir jūsu paziņu un draugu lokā, lai katram ir iespēja doties un izbaudīt svētku koncertu.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Jaunākie komentāri

Elita komentē:

Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus

Kā sokas meklēšanā? Ir jaunumi?

15:14 18.11.2025

Kaspars komentē:

“X Faktors” finālā – novadnieks Niklāss

Lai veicas tikpat labi kā "Koru Karos"! Tava Liepna par Tevi!

14:46 14.11.2025

Elita komentē:

Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus

Tā kā Diāna nav atradusies un pagājušas ir divas nedēļas, iesaistiet lūdzu armiju meklēšanā.

20:01 13.11.2025