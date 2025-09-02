Līdz 14. septembrim Alūksnes novada pašvaldība aicina balsot par līdzdalības budžeta konkursa projektiem.
Sabiedrības balsojumam nodoti trīs Alūksnes novada līdzdalības budžeta konkursā iesniegtie projekti:
- Daudzfunkcionāla sporta laukuma izveide Mālupes pagastā;
- Parka soliņi Liepnā
- Strautiņu ciema peldvietas teritorijas uzlabošana un āra sporta kompleksa zonas atjaunošana.
Balsošana norisinās no 1. līdz 14. septembrim portālā geolatvija.lv sadaļā “Līdzdalības budžets”, elektroniski autentificējoties. Balsojumu var veikt arī Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās, ja iedzīvotājam nav elektronisko autentifikācijas rīku.
Kā informē Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka, par projektiem balsot ir tiesīgas Alūksnes novada pašvaldības teritorijā deklarētas fiziskas personas, kuras sasniegušas vismaz 16 gadu vecumu.
Saskaņā ar Pašvaldību likumu sabiedrības balsojumā atbalstīto projektu (-us) īsteno pašvaldība. Projektu uzsāk triju mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas un īsteno divu gadu laikā.
Kopējais līdzdalības budžeta konkursam šī gada Alūksnes novada pašvaldības budžetā paredzētais finansējums ir 10 000 EUR. Vienā konkursa uzsaukumā pieejamā finansējuma ietvaros par uzvarējušiem atzīst ne vairāk kā divus projektus, kas sabiedrības balsojuma rezultātā saņēmuši secīgi visaugstāko novērtējumu.
Alūksnes novada līdzdalības budžeta konkursam bija iesniegti kopumā deviņi projekti. Iesniegtie projekti tika izvērtēti atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 8/2025 “Alūksnes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums” noteiktajiem kritērijiem. Trim projektiem konstatēta neatbilstība nolikuma kritērijiem, bet sešiem projektiem pēc vērtēšanas tika lūgts iesniegt precizējumus. Noteiktajā laikā tika iesniegti trīs projektu precizējumi, līdz ar to tie virzīti sabiedrības balsojumam.
Reklāma