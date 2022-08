Aicina attīrīt vidi no zemē nomestiem izsmēķiem

Lai uzskatāmi parādītu, ka zemē nomests izsmēķis nekur nepazūd bez pēdām, kā arī

izglītotu sabiedrību pareizā rīcībā ar cigarešu izsmēķiem, “Zaļā josta” jau trešo reizi

aicina iedzīvotājus iesaistīties izaicinājumā #PiepildiBurku, attīrot vidi no zemē

nomestiem izsmēķiem un izaicinot draugus sekot labajam piemēram, vienlaikus

pretendējot uz praktiskām, videi draudzīgām balvām atpūtai pie dabas.

“Lai arī “Zaļā josta” jau vairāku gadu garumā mērķtiecīgi strādā pie sabiedrības

izglītošanas par korektu izsmēķu utilizāciju un skaidro cigarešu izsmēķu radītos

draudus videi un mūsu pašu veselībai, tomēr ar to nepietiek, lai cīnītos ar vēsturisko

cigarešu izsmēķu piesārņojumu. Ir nepieciešama sabiedrības iesaiste. Cigarešu

izsmēķi ir pasaulē izplatītākā dabā sastopamā atkritumu vienība. Nonācis dabā,

izsmēķis nekur nepazūd – tā sadalīšanas dabā var ilgt pat 15 gadus, atstājot aiz sevis

ievērojamas videi kaitīgu un pat toksisku vielu piesārņojuma pēdas un tūkstošiem

mikroplastmasas daļiņu. Ikviens no zemes pacelts izsmēķis ir maziņš solis pretim

tīrākai videi nākotnē un var izglābt kādu dzīvību,” skaidro “Zaļā josta” pārstāve

Laima Kubliņa.

“Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd”

Izaicinājums #PiepildiBurku tiek rīkots projekta “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd”

ietvaros. Tā dalībnieku uzdevums ir attīrīt pašu izraudzītu vietu dabā no cigarešu

izsmēķiem, liekot tos stikla burkā. Kad darbs paveikts, tad rezultātu jāiemūžina

fotofiksācijās un kopā ar aizpildītu konkursa pieteikuma formu jāiesūta SIA “Zaļā

josta” uz e-pastu konkurss@zalajosta.lv. Aicinot pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu

iesaistīties vides attīrīšanā no vēsturiskā cigarešu izsmēķu piesārņojuma, savu

veikumu konkursam dalībnieki var iesniegt līdz pat 21. augustam, attīrot vairākas

teritorijas, iesaistot ģimenes locekļus un izaicinot draugus sociālajos tīklos. Turklāt

konkurss arī atgādina par pareizu atkritumu šķirošanu – savāktie izsmēķi pēc tam

jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā, savukārt izlietotā stikla burka – konteinerā

stikla iepakojuma, bet tās metāla vāciņš – konteinerā vieglajam iepakojumam.

Pateicoties sabiedrības atsaucībai un vēlmei redzēt dabu tīrāku, šogad izaicinājums #PiepildiBurku tiek rīkots jau trešo reizi. Iepriekšējo konkursu laikā izdevies no dabas iznest vairāk nekā 20 litru izsmēķu.

Tiks apbalvoti trīs iesūtīto darbu autori

“Aicinām visus izaicinājuma dalībniekus publicēt

savus paveiktos labos darbus sociālajos tīklos, pievienojot mirkļabirku #PiepildiBurku

un atzīmējot draugus, aicinot sekot piemēram vai pat pārspēt salasītajā izsmēķu

daudzumā. Kopā mēs esam spēks – gan vides attīrīšanā, gan smēķētāju izglītošanā, ka

izsmēķa vienīgā īstā vieta ir sadzīves atkritumu konteinerā,” aicina L. Kubliņa.

Visa informācija par konkursu #PiepildiBurku un nolikums atrodams “Zaļā josta”

mājaslapā www.zalajosta.lv un projekta “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” vietnē

www.nemetzeme.lv. Konkursā ar īpašām balvām videi draudzīgai atpūtai pie dabas

tiks apbalvoti trīs iesūtīto darbu autori trijās kategorijās, kā arī “Zaļā josta” pasniegs

simpātiju balvas.