Aicina atbalstīt Ukrainas aizstāvjus

Atzīmējot Ukrainas neatkarības dienu 24. augustā, Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) sadarbībā ar Ziedot.lv no šodienas, 18. augusta, līdz 3. septembrim vienojas atbalsta akcijā ”Domās un darbos kopā ar Ukrainu!”.
“Regulāros dronu triecienos sagrautas mājas, nogalināti civiliedzīvotāji, smaga cīņa frontē par katru kvadrātcentimetru zemes – tik skaudra ir ukraiņu izmisīgā cīņa par savu valsti. Nespējot uzvarēt, agresorvalsts uzbrūk aizvien nežēlīgāk, tādēļ Ukrainas aizstāvjiem joprojām ir nepieciešams mūsu atbalsts. LSM atbalsta Ukrainu kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma. Mēs nepagurstam. Aicinām nepagurt arī jūs un turpināt atbalstīt Ukrainas varonīgo cīņu par savu brīvību un neatkarību,” aicina LSM valdes priekšsēdētāja Baiba Zūzena.
Aicinājums ziedot Ukrainai
Krievijas uzbrukumos iet bojā civiliedzīvotāji, tostarp bērni, un Ukrainas aizstāvji katru dienu cīnās par viņu drošību un mieru. Lai viņi spētu cīnīties, nepieciešams arī Latvijas iedzīvotāju atbalsts. LSM sadarbībā ar Ziedot.lv rīko labdarības akciju, lai nogādātu Ukrainas karavīriem frontē Latvijā ražotas preces – nakts redzamības ierīces, apģērbu, pārtiku un citus nepieciešamos resursus. Ziedojot, mēs vienlaikus palīdzam Ukrainas brīvības cīnītājiem un atbalstām vietējos ražotājus.
Ir iespējams izvēlēties vienreizēju ziedojumu vai pieteikties ikmēneša ziedojuma abonementam, nodrošinot palīdzību nepārtraukti.
Regulāro ziedojumu iespējams pieteikt ziedojumu straumēšanas platformā Stopify, kur lietotājs var izvēlēties vienu no trim pieejamajiem plāniem, kurus iespējams jebkurā brīdī mainīt vai pārtraukt. Visi ziedojumi tiek ieskaitīti īpašā Stopify fondā, ko pārvalda projekta partneris Ziedot.lv.
Vienreizējo ziedojumu iespējams veikt, zvanot 90204113 (maksa par zvanu 5,00 eiro) vai tiešsaistē ziedot.lv/Ukrainai. Akcijā saziedotie līdzekļi, sadarbojoties LSM, labdarības organizācijai Ziedot.lv un Ukrainas vēstniecībai Latvijā, pilnā apmērā tiks novirzīti šīs akcijas mērķim. Atbalsta projekts aktīvs no šodienas, 18. augusta, līdz 3. septembrim.
Kopš kara sākuma LSM sadarbībā ar Ziedot.lv ir aktīvi atbalstījis palīdzības sniegšanu Ukrainai, un šajā laikā savākti jau vairāk nekā 2 miljoni eiro. 2022. gadā rīkotajā LSM labdarības maratonā “Dod pieci!” saziedoti 896 701 eiro Ukrainas bēgļu bērnu atbalstam Latvijā. 2024. gada februāra akcija notika laikā, kad apritēja divi gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā – no 19. februāra līdz 3. martam tika saziedoti gandrīz 355 tūkstoši eiro. Savukārt 2024. gada augustā, kad Ukraina svin neatkarības dienu, no 19. augusta līdz 8. septembrim saziedoti vēl gandrīz 335 tūkstoši eiro. Bet šī gada februāra akcijas laikā no 6. februāra līdz 2. martam saziedoti vairāk kā 465 tūkstoši eiro.
Domās un darbos kopā ar Ukrainu!
VSIA Latvijas Sabiedriskais medija Satura komunikācijas vadītāja Ieva Rozentāle
Reklāma