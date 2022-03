Aicina aizpildīt aptauju par dzīvojamā fonda pieejamības uzlabošanu Alūksnē

Mājokļu pieejamības nodrošināšana pēdējo gadu laikā ir viens no aktuālākajiem jautājumiem daudzās Latvijas pašvaldībās, tajā skaitā Alūksnē. Esošais dzīvojamais fonds strauji noveco un liela daļa no tā vairs neatbilst mūsdienu standartiem, kā arī pašvaldībās nav pietiekams skaits mājokļu, lai nodrošinātu dzīvesvietu jaunajiem speciālistiem, piemēram, ārstiem un pedagogiem vai ģimenēm, kuras plāno atgriezties Latvijas novados. Tāpat dzīvojamā fonda trūkumu asi izjūt uzņēmēji, jo viens no stimuliem darbinieku piesaistei ir tieši mājokļu pieejamība.

Šī aptauja tiek veikta, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par dzīvojamo fondu Alūksnē un tā pieejamības uzlabošanu. Anketas aizpildīšana prasīs 5 minūtes, aptauju organizē Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar pilsētplānošanas uzņēmumu SIA “Grupa93”. Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aicinām aptauju aizpildīt līdz 18. martam!

SAITE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0p1zMkbI-kFNgKwDpkCuHQ1pqOPPOj9cdwH-euXDUhmYcJw/viewform