Aicina 10.-11. klašu jauniešus piedalīties erudīcijas spēlē “Lielā Eiroviktorīna”

Atzīmējot Eiropas dienu, Labklājības ministrija aicina skolēnus visā Latvijā izklaidējošā un aizraujošā veidā pārbaudīt un papildināt zināšanas par Eiropas Savienību, labklājības nozari un Eiropas Savienības fondu pienesumu labklājības un vienlīdzības veicināšanā Latvijā.

“Lielā Eiroviktorīna” ir arī saliedēšanas spēle, jo to skolotāja vadībā, kā viena komanda, kopīgi spēlē visi vienas klases audzēkņi un sešas labākās klases visā Latvijā saņems dāvanu karti, kāda pašu izvēlēta klases saliedēšanas pasākuma apmaksai.

“Lielā Eiroviktorīna” tiek organizēta jau ceturto gadu pēc kārtas. To var izspēlēt attālināti eiroviktorina.lv jebkurā dalībniekiem ērtā laikā no 2. līdz 16. maijam. Pati spēle ir veidota tā, lai to būtu iespējams izspēlēt kādā no mācību stundām – tā neaizņem vairāk kā 40 minūtes. Tādejādi “Lielā Eiroviktorīna” skolotājiem ir arī lielisks palīglīdzeklis, kas ļauj dažādot mācību vielu un procesu, uzturot skolēnu interesi par jaunu zināšanu apguvi.

Katra reģiona – Kurzemes, Zemgales, Sēlijas, Latgales un Vidzemes – un Rīgas pilsētas erudītākā klase saņems dāvanu karti 500 eiro vērtībā. Savukārt viserudītākā klase Latvijā saņems papildu dāvanu karti 500 eiro vērtībā.

