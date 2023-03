Afišu namiņš jau nojaukts

Foto: Aivita Lizdika

Svētdien vēl bija, bet pirmdienas rītā vairs nav – tā var teikt par apaļo sūkņu stacijas būvi Alūksnes pilsētas centrā. Pagājušajā nedēļā Alūksnes novada pašvaldība informēja, ka nepagarinās nomas līgumu par 232 kvadrātmetru liela zemesgabala nomu, Pils ielā 68, pie “Narvesen” kioska un demontēs apaļo sūkņu stacijas būvi, kas sabiedrībā raisīja diskusiju.

Kamēr viena daļa sabiedrības atbalstīja pašvaldības nostāju būves nojaukšanā, tikmēr citi uzskatīja, ka tā jāsaglabā un jāatjauno, jo ir daļa no Alūksnes vēstures. Par un pret diskusijas bija liekas, jo četras dienas pēc informācijas izziņošanas, pirmdienas rītā, būve jau nojaukta. “Demontāža veikta tādēļ, ka zemesgabala nomas līgums starp pašvaldību un zemesgabala īpašnieku ir spēkā līdz 15. martam. Darbus veica pašvaldības aģentūra “Spodra”. Šobrīd bedre ir aizbērta ar smiltīm, un pavasarī, kad ļaus laikapstākļi, vieta tiks sakopta,” skaidro pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Deputāti par šī zemesgabala nomu diskutēja aizvadītā gada oktobrī Tautsaimniecības komitejas sēdē. “Līdz šim pašvaldība šo zemesgabalu nomāja tādēļ, ka laukumā atradās pulkstenis un bijusī sūkņu stacijas ēka – apaļā būve, ko izmanto par afišu stabu. Pulkstenis laukumā vairs neatrodas, savukārt sūkņu stacijas fiziski un morāli novecojusī būve urbuma funkcionēšanai nav nepieciešama. Pašvaldība norāda, ka martā beidzas starp zemesgabala īpašnieku un pašvaldību noslēgtais zemes nomas līgums, un pašvaldība to vairs nepagarinās, kā arī pašvaldība demontēs apaļo sūkņu stacijas būvi,” norāda E. Aploka. Par to, vai un kur varētu atrasties jaunais afišu stabs, pašvaldībā vēl diskutēs. Atgādinām, ka pašvaldība ilgus gadus šo zemes gabalu nomāja no privātpersonas. Tā kā pašvaldība nevar ieguldīt finanšu līdzekļus privātā īpašumā, laukuma uzlabošana nenotika.