Abonē! E-avīze
Otrdiena, 16. septembris
Asja, Asnate, Dāgs
weather-icon
+12° C, vējš 3.25 m/s, D vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

5. un 6. klašu skolēni aicināti pieteikties izglītojošai viktorīnai

14:34 16.09.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

112

No 15. septembra līdz 22. septembrim Latvijas 5. un 6. klašu skolēni aicināti piedalīties izglītojošā viktorīnā “Laiks šķirties”. Konkursa mērķis ir pievērst skolēnu uzmanību atbildīgai elektroierīču šķirošanai un rosināt domāt par to, kas notiek ar sadzīves tehniku, kad tā savu laiku jau nokalpojusi, un kāpēc to nevajadzētu izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Viktorīna sastāvēs no jautājumiem ar atbilžu variantiem, kas ļaus skolēniem pārbaudīt un papildināt savas zināšanas par atkritumu šķirošanu un ilgtspējīgu dzīvesveidu. Pieteikšanās viktorīnai notiek līdz 22. septembrim kampaņas “Laiks šķirties” mājaslapā www.laiksskirties.lv, kurā iespējams arī plašāk iepazīties ar konkursa nolikumu. Konkurss notiks divās kārtās tiešsaistē: no 23. līdz 30. septembrim norisināsies konkursa pusfināls, savukārt fināls notiks 9. oktobrī tiešraidē platformā “Zoom”.

“Bērni ir tie, kuri veido mūsu nākotnes paradumus. Jo agrāk viņi apgūst zināšanas par resursu taupīšanu un pareizu atkritumu šķirošanu, jo lielāka iespēja, ka šīs prasmes kļūs par dabisku ikdienas daļu. Šī viktorīna rosinās skolēnus aizdomāties par to, kā viņu ikdienas rīcība ietekmē apkārtējo vidi un kā ikviens no mums, mainot savus ikdienas paradumus, var radīt pozitīvāku ietekmi uz vidi. Mēs vēlamies, lai bērni iemācās skatīties uz nolietotajām elektroierīcēm nevis kā uz atkritumiem, bet kā uz vērtīgiem resursiem, kas var tikt izmantoti atkārtoti un dot pienesumu sabiedrībai nākotnē,” uzsver SIA “Metalekspo” izpilddirektors Intars Geidāns.

Katrā posmā rezultāti tiks vērtēti pēc pareizo atbilžu skaita un atbilžu iesniegšanas ātruma – jo vairāk pareizo atbilžu, jo lielāka iespēja piedalīties nākamajā posmā. Gadījumā, ja vairākām klasēm būs vienāds punktu skaits, priekšrocība tiks dota tai komandai, kas būs atbildējusi ātrāk. Šādā veidā viktorīna mudina skolēnus būt ne tikai būt zinošiem, bet arī mācīties ātri vienoties par kopīgu atbildi un strādāt komandā. Uzvarētāju klase balvā saņems apmaksātu un izzinošu ekskursiju uz kādu no diviem galamērķiem – Cēsu Kosmosa izziņas centru vai Ventspils zinātnes centru “VIZIUM”.

Viktorīna tiek organizēta kampaņas “Laiks šķirties” ietvaros, ko īsteno uzņēmums SIA “Metalekspo”. Konkursu atbalsta ražotāju atbildības sistēmas uzņēmum SIA “Zaļā josta”.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Apsver strādāt visu diennakti

08:45 11.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Vai atkal būs jācīnās par slimnīcu? (1)

08:00 11.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Visaptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” norise Vidzemes reģionā

15:50 10.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Alūksnes novadā latviešu tradīcijas nepazūd (2)

16:23 14.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē ekspluatācijā nodots pārbūvētais Pils ielas posms un jaunais gājēju celiņš

12:25 12.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē piedzēries velosipēdists nokrīt no riteņa un savainojas

08:59 12.09.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai lasāt dzeju?
Rezultāti

Pasākumi

Otrdiena
16
Septembris
Visu dienu

Orientēšanās sacensību seriāla “HORIZONTA KAUSS 2025” 5. kārta
Ceturtdiena
18
Septembris
Sākums: 14:00
Beigas: 18:00

Svētku diena senioriem
Piektdiena
19
Septembris
Sākums: 13:00

Tikšanās ar rakstnieci Dinu Zoldneri
Piektdiena
19
Septembris
Sākums: 18:00

Rudens noskaņu koncerts ar Andri Skuju
Sestdiena
20
Septembris
Visu dienu

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Маргарита komentē:

Foto: Alūksnes novadā latviešu tradīcijas nepazūd

Жаль, что когда пишут статьи, никогда не пишут-как ДОЕХАТЬ!

18:14 16.09.2025

Маргарита komentē:

Foto: Alūksnes novadā latviešu tradīcijas nepazūd

Жаль,что когда пишут статьи никогда не пишут ,как добраться! Новый формат газеты -очень хорош!

18:09 16.09.2025

Zaķis komentē:

Sabiedrības balsojuma uzvarētājs – Liepnas projekts

Varētu nosaukt par Adlera soliņu. Par godu Alūksnes novada pirmajam cilvēkam Adleram.

17:17 16.09.2025

Andris Vilks komentē:

Sabiedrības balsojuma uzvarētājs – Liepnas projekts

Pamatīgu mūžu šim soliņam......

17:16 16.09.2025

Fomka komentē:

Sabiedrības balsojuma uzvarētājs – Liepnas projekts

Tā bija

16:14 16.09.2025