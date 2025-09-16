5. un 6. klašu skolēni aicināti pieteikties izglītojošai viktorīnai

No 15. septembra līdz 22. septembrim Latvijas 5. un 6. klašu skolēni aicināti piedalīties izglītojošā viktorīnā “Laiks šķirties”. Konkursa mērķis ir pievērst skolēnu uzmanību atbildīgai elektroierīču šķirošanai un rosināt domāt par to, kas notiek ar sadzīves tehniku, kad tā savu laiku jau nokalpojusi, un kāpēc to nevajadzētu izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Viktorīna sastāvēs no jautājumiem ar atbilžu variantiem, kas ļaus skolēniem pārbaudīt un papildināt savas zināšanas par atkritumu šķirošanu un ilgtspējīgu dzīvesveidu. Pieteikšanās viktorīnai notiek līdz 22. septembrim kampaņas “Laiks šķirties” mājaslapā www.laiksskirties.lv, kurā iespējams arī plašāk iepazīties ar konkursa nolikumu. Konkurss notiks divās kārtās tiešsaistē: no 23. līdz 30. septembrim norisināsies konkursa pusfināls, savukārt fināls notiks 9. oktobrī tiešraidē platformā “Zoom”.
“Bērni ir tie, kuri veido mūsu nākotnes paradumus. Jo agrāk viņi apgūst zināšanas par resursu taupīšanu un pareizu atkritumu šķirošanu, jo lielāka iespēja, ka šīs prasmes kļūs par dabisku ikdienas daļu. Šī viktorīna rosinās skolēnus aizdomāties par to, kā viņu ikdienas rīcība ietekmē apkārtējo vidi un kā ikviens no mums, mainot savus ikdienas paradumus, var radīt pozitīvāku ietekmi uz vidi. Mēs vēlamies, lai bērni iemācās skatīties uz nolietotajām elektroierīcēm nevis kā uz atkritumiem, bet kā uz vērtīgiem resursiem, kas var tikt izmantoti atkārtoti un dot pienesumu sabiedrībai nākotnē,” uzsver SIA “Metalekspo” izpilddirektors Intars Geidāns.
Katrā posmā rezultāti tiks vērtēti pēc pareizo atbilžu skaita un atbilžu iesniegšanas ātruma – jo vairāk pareizo atbilžu, jo lielāka iespēja piedalīties nākamajā posmā. Gadījumā, ja vairākām klasēm būs vienāds punktu skaits, priekšrocība tiks dota tai komandai, kas būs atbildējusi ātrāk. Šādā veidā viktorīna mudina skolēnus būt ne tikai būt zinošiem, bet arī mācīties ātri vienoties par kopīgu atbildi un strādāt komandā. Uzvarētāju klase balvā saņems apmaksātu un izzinošu ekskursiju uz kādu no diviem galamērķiem – Cēsu Kosmosa izziņas centru vai Ventspils zinātnes centru “VIZIUM”.
Viktorīna tiek organizēta kampaņas “Laiks šķirties” ietvaros, ko īsteno uzņēmums SIA “Metalekspo”. Konkursu atbalsta ražotāju atbildības sistēmas uzņēmum SIA “Zaļā josta”.
