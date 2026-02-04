15. februārī Apē norisināsies pārgājiens “Apes Mummas kūkas garša”

15. februārī ar pārgājienu “Apes Mummas kūkas garša” turpināsies pārgājienu cikls “Smiltenes novads – vieta, ko atklāt”. Pārgājiena dalībnieki varēs izvēlēties vienu no divām dažāda garuma distancēm. Mazais aplis (6 kilometri) būs īpaši piemērots ģimenēm, bet lielais aplis (12 kilometri) patiks garāku pārgājienu cienītājiem. Abās distancēs dalībniekiem būs iespēja iepazīt Apes pilsētas un pagasta kultūrvēstures mantojumu, dabas vērtības un klausīties vietējo iedzīvotāju stāstos.
- Sākums: pulksten 10.00 pie Apes Amatu mājas (Skolas iela 4, Ape)
- Distances: mazais aplis – 6 kilometri, lielais aplis – 12 kilometri.
- Temps: mazajā aplī plānots lēns temps, kas piemērots ikviena vecuma dalībniekiem, bet lielajā aplī iešana būs raitāka. Abos maršrutos pa ceļam plānotas vairākas pieturas.
Pārgājienam nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās līdz 14. februārim (ieskaitot). Reģistrējies tiešsaistē, aizpildot anketu: https://ej.uz/pargajiens-ape. Pieteikties pārgājienam iespējams arī, zvanot vai rakstot uz tālruņa numuru 29395200.
