11. novembrī Alūksnē atzīmēs Lāčplēša dienu

11.novembris ir diena, kad Alūksnē un visā Latvijā godinām Brīvības cīņu dalībniekus – vīrus, kuri ar drosmi un ticību aizstāvēja jaunizveidoto valsti. Šajā dienā alūksnieši aicināti pieminēt Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus un visus, kas cīnījās par Latvijas neatkarību, piedaloties kopīgos piemiņas brīžos un gājienā. Lāčplēša diena ir iespēja ne tikai atcerēties vēsturi, bet arī apzināties brīvības cenu un tās nozīmi Latvijā.
11.novembra – Lāčplēša dienas – pasākumi Alūksnē:
- 9.00 Ekumenisks dievkalpojums Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā;
- 10.30 Ziedu nolikšana pie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietām Alūksnes Lielajos kapos un Garnizona kapos;
- no 16.30 Latvijas kontūras veidošana pie 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa, noliekot svecītes;
- 17.45 Svētbrīdis un ziedu nolikšana pie 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa, pieminot Brīvības cīņās kritušos karavīrus;
- 18.00 Lāpu gājiens no 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa uz Alūksnes Jauno pili – ikviens aicināts doties kopā ar karavīriem;
- 18.30 Piemiņas brīdis pie Alūksnes Jaunās pils.
Komentāri