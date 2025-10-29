Abonē! E-avīze
Trešdiena, 29. oktobris
Laimonis, Elvijs, Elva, Elvis, Laimis
weather-icon
+7° C, vējš 0.45 m/s, R-ZR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

11. novembrī Alūksnē atzīmēs Lāčplēša dienu

13:07 29.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

205

11.novembris ir diena, kad Alūksnē un visā Latvijā godinām Brīvības cīņu dalībniekus – vīrus, kuri ar drosmi un ticību aizstāvēja jaunizveidoto valsti. Šajā dienā alūksnieši aicināti pieminēt Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus un visus, kas cīnījās par Latvijas neatkarību, piedaloties kopīgos piemiņas brīžos un gājienā. Lāčplēša diena ir iespēja ne tikai atcerēties vēsturi, bet arī apzināties brīvības cenu un tās nozīmi Latvijā.

11.novembra – Lāčplēša dienas – pasākumi Alūksnē:

  • 9.00 Ekumenisks dievkalpojums Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā;
  • 10.30 Ziedu nolikšana pie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietām Alūksnes Lielajos kapos un Garnizona kapos;
  • no 16.30 Latvijas kontūras veidošana pie 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa, noliekot svecītes;
  • 17.45 Svētbrīdis un ziedu nolikšana pie 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa, pieminot Brīvības cīņās kritušos karavīrus;
  • 18.00 Lāpu gājiens no 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa uz Alūksnes Jauno pili – ikviens aicināts doties kopā ar karavīriem;
  • 18.30 Piemiņas brīdis pie Alūksnes Jaunās pils.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Kas gan var būt skaistāks par satikšanās prieku!

09:58 26.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Uz slimnīcas vadītāja vietu pretendē deviņi kandidāti

09:48 28.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Grāmatu svētki stiprina lasīšanas kultūru

18:43 25.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Plāno izsludināt metu konkursu autoostas apkārtnes labiekārtošanai (1)

08:00 27.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Konkurss noslēdzies! Ielūgumus saņem INĀRA PAKERE

15:02 27.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Apē atklāj Grāmatu namiņu 

18:49 24.10.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai šogad plāno gaidīt Halovīna ciemiņus?
Rezultāti

Pasākumi

Ceturtdiena
30
Oktobris
Sākums: 13:00

Tikšanās ar rakstnieku Arno Jundzi
Piektdiena
31
Oktobris
Sākums: 15:00

Ekspozīcijas “Aizsapņošanās” atklāšanas pasākums
Sestdiena
1
Novembris
Visu dienu

Alūksnes novada atklātais čempionāts basketbolā sievietēm
Sestdiena
1
Novembris
Sākums: 13:00

Senioru sadraudzības pēcpusdiena “Mārkalnietis - malēnietis”
Sestdiena
1
Novembris
Sākums: 18:00

Pirmizrāde “Balle sākas”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Uldis komentē:

Plāno izsludināt metu konkursu autoostas apkārtnes labiekārtošanai

Adlera sabiedriskā tualete mums uzsmaida foto un ne tikai foto, dzīvē ar kaut kur tur Alūksnē. Domāta Alūksniešiem un tūristiem.

17:01 27.10.2025

Uldis komentē:

Papildina ar zandartu mazuļiem

Tikai MAKSIMAS MAIZI. Zandarti garām.

15:58 24.10.2025

Latvijā komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Saraujammm, jāgaida tik rezultāti. Jāpiedalās. utt.

12:51 18.10.2025