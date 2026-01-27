11. februārī Apē notiks Smiltenes novada tūrisma forums

11. februārī pulksten 10.00 “Apes Amatu mājā”, Skolas ielā 4, Apē, notiks Smiltenes novada tūrisma uzņēmēju forums “Lēnā tūrisma attīstības iespējas Smiltenes novadā”, uz kuru aicina Smiltenes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļa. Forumu moderēs un diskusiju vadīs Māris Olte.
Forums pulcēs Smiltenes novada tūrisma uzņēmējus, pakalpojumu sniedzējus, pašvaldības pārstāvjus un nozares interesentus, lai diskutētu par lēnā tūrisma attīstību, sadarbības iespējām un praktiskiem piemēriem Smiltenes novadā.
“Pasākuma laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar Smiltenes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļas paveikto 2025. gadā un 2026. gadā plānotajām aktivitātēm, kā arī ar pašvaldības atbalsta iespējām uzņēmējdarbības veicināšanai. Par tūrisma sadarbību un galamērķa attīstību Vidzemē stāstīs Gaujas nacionālā parka tūrisma biedrības “Enter Gauja” pārstāvis,” stāsta Smiltenes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļas vadītājas vietniece tūrisma attīstības jautājumos Līga Ozoliņa.
Foruma programmā paredzēti arī pieredzes stāsti no tūrisma uzņēmējiem. Ar savu pieredzi uzņēmējdarbībā un tūrismā dalīsies Ilmārs Ceriņš, ģimenes uzņēmuma SIA “Siera ražotne” izveidotājs un vadītājs, savukārt par dabas, vietas un ilgtspējas nozīmi tūrismā stāstīs Māris Olte – biologs, dabas pētnieks un Ērgļu stacijas ēkas atjaunotājs, kurš būs arī foruma moderators.
Foruma noslēgumā notiks paneļdiskusija “Lēnais tūrisms praksē Smiltenes novadā”, kurā piedalīsies dažādu nozaru pārstāvji – lauku tūrisma, amatniecības, dabas tūrisma, cilvēku un organizāciju attīstības, kā arī pašvaldības un galamērķa attīstības jomas profesionāļi. “Diskusijā tiks aktualizēti jautājumi par sadarbību, izaicinājumiem un iespējām attīstīt lēno tūrismu Smiltenes novadā. Forums ir daļa no Smiltenes novada pašvaldības ilgtermiņa redzējuma stiprināt Smiltenes novadu kā lēnā tūrisma galamērķi, veicinot ilgtspējīgu, uz vietējām vērtībām balstītu tūrisma attīstību un uzņēmēju savstarpējo sadarbību,” norāda L. Ozoliņa.
Organizatori aicina Smiltenes novada tūrisma uzņēmējus, tūrisma entuziastus un citus interesentus piedalīties forumā “Lēnā tūrisma attīstības iespējas Smiltenes novadā”, aizpildot reģistrācijas anketu tiešsaistē līdz 6. februārim. Vietu skaits ir ierobežots, pieteikšanās tiks slēgta, sasniedzot maksimālo dalībnieku skaitu.
