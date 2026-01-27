Abonē! E-avīze
Trešdiena, 28. janvāris
Kārlis, Spodris
weather-icon
+-14° C, vējš 1.34 m/s, A vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

11. februārī Apē notiks Smiltenes novada tūrisma forums

09:30 27.01.2026

Agita Bērziņa

160

Paper craft art of speech bubble icon

11. februārī pulksten 10.00 “Apes Amatu mājā”, Skolas ielā 4, Apē, notiks Smiltenes novada tūrisma uzņēmēju forums “Lēnā tūrisma attīstības iespējas Smiltenes novadā”, uz kuru aicina Smiltenes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļa. Forumu moderēs un diskusiju vadīs Māris Olte.

Forums pulcēs Smiltenes novada tūrisma uzņēmējus, pakalpojumu sniedzējus, pašvaldības pārstāvjus un nozares interesentus, lai diskutētu par lēnā tūrisma attīstību, sadarbības iespējām un praktiskiem piemēriem Smiltenes novadā.

“Pasākuma laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar Smiltenes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļas paveikto 2025. gadā un 2026. gadā plānotajām aktivitātēm, kā arī ar pašvaldības atbalsta iespējām uzņēmējdarbības veicināšanai. Par tūrisma sadarbību un galamērķa attīstību Vidzemē stāstīs Gaujas nacionālā parka tūrisma biedrības “Enter Gauja” pārstāvis,” stāsta Smiltenes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļas vadītājas vietniece tūrisma attīstības jautājumos Līga Ozoliņa.

Foruma programmā paredzēti arī pieredzes stāsti no tūrisma uzņēmējiem. Ar savu pieredzi uzņēmējdarbībā un tūrismā dalīsies Ilmārs Ceriņš, ģimenes uzņēmuma SIA “Siera ražotne” izveidotājs un vadītājs, savukārt par dabas, vietas un ilgtspējas nozīmi tūrismā stāstīs Māris Olte – biologs, dabas pētnieks un Ērgļu stacijas ēkas atjaunotājs, kurš būs arī foruma moderators.

Foruma noslēgumā notiks paneļdiskusija “Lēnais tūrisms praksē Smiltenes novadā”, kurā piedalīsies dažādu nozaru pārstāvji – lauku tūrisma, amatniecības, dabas tūrisma, cilvēku un organizāciju attīstības, kā arī pašvaldības un galamērķa attīstības jomas profesionāļi. “Diskusijā tiks aktualizēti jautājumi par sadarbību, izaicinājumiem un iespējām attīstīt lēno tūrismu Smiltenes novadā. Forums ir daļa no Smiltenes novada pašvaldības ilgtermiņa redzējuma stiprināt Smiltenes novadu kā lēnā tūrisma galamērķi, veicinot ilgtspējīgu, uz vietējām vērtībām balstītu tūrisma attīstību un uzņēmēju savstarpējo sadarbību,” norāda L. Ozoliņa.

Organizatori aicina Smiltenes novada tūrisma uzņēmējus, tūrisma entuziastus un citus interesentus piedalīties forumā “Lēnā tūrisma attīstības iespējas Smiltenes novadā”, aizpildot reģistrācijas anketu tiešsaistē līdz 6. februārim. Vietu skaits ir ierobežots, pieteikšanās tiks slēgta, sasniedzot maksimālo dalībnieku skaitu.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Mārtiņa Seska ekipāža avarē, Alūksnes rallijā uzvar igaunis, vēsturisko auto kausā – novadnieks Intars Rezakovs

16:41 24.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Zemju īpašnieki uz tikšanos neierodas (1)

08:00 26.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Pirmajā ātrumposmā cietušajiem sportistiem dzīvībai briesmas nedraud

09:40 24.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Starp sapņiem un realitāti: kā jauniešiem veicas darba tirgū?

08:00 22.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē startē divu dienu rallija festivāls!

08:43 23.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Rallija servisa parkā liela rosība

17:17 23.01.2026

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

9.50€

Aptauja

Vai apkures rēķins par janvāri sagādās problēmas?
Rezultāti

Pasākumi

Ceturtdiena
29
Janvāris
Sākums: 11:00

Meistarklase “Lakatu darināšana uz rāmja”
Piektdiena
30
Janvāris
Sākums: 13:00

Tikšanās ar latviešu rakstnieci Sanitu Reinsoni
Sestdiena
31
Janvāris
Sākums: 12:00

Mālupes un kaimiņu pagastu senioru tematiska tikšanās “Viena vieta uz zirga vēl brīva”
Sestdiena
31
Janvāris
Sākums: 13:00

Ziemas diena ģimenēm – netradicionāli atraktīvās izdarības svaigā gaisā
Sestdiena
31
Janvāris
Sākums: 13:00

Dzidrai Mazikai veltītās atmiņu stāstu grāmatas atklāšanas svētki
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Elita komentē:

Diāna Bušmane joprojām nav atradusies

Varbūt pavasarī kad nokusīs😋

17:30 26.01.2026

Jānis komentē:

Zemju īpašnieki uz tikšanos neierodas

Kāpēc gan šiem zemju īpašniekiem būtu jāierodas uz tikšanos? Vai tiem kuri ierastos piedāvātu lielāku cenu? Smieklīgi komentāri...

09:22 26.01.2026

Ilgonis komentē:

Grāmatas vajadzībām tiek meklētas bildes no latviešu bērēm

Meža cūkas sašutušas. Nav rezultātu.

19:24 21.01.2026