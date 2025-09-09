Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
10. septembrī autotransporta kustībai būs slēgts Helēnas ielas posms

Alūksniešiem.lv redakcija - 09.09.2025 - 8:30
Turpinoties Helēnas ielas posma pārbūvei, lai izbūvētu gūliju, 10. septembrī autotransporta kustībai būs slēgts Helēnas ielas posms no Blaumaņa ielas līdz iebrauktuvei uz Alūksnes Sporta centru.

Šajā dienā posmā no Alūksnes Sporta centra virzienā uz Jāņkalna ielu būs atjaunota divvirzienu satiksme.

Vecāki, kas ar automašīnu ved bērnus uz un no PII “Pienenīte” no rīta un vakarā, kā arī Alūksnes Sporta skolas audzēkņus, aicināti izmantot iespēju iebraukt kādā no tuvākajiem stāvlaukumiem (pie Alūksnes Sporta centra, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vai Alūksnes novada bibliotēkas) un pavadīt bērnu uz/no izglītības iestādi.

Pašvaldība atvainojas un aicina ar sapratni izturēties pret īslaicīgām neērtībām!

Alūksniešiem.lv redakcija

