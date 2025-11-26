Abonē! E-avīze
Ceturtdiena, 27. novembris
Lauris, Norberts
Ziemas estētiskās procedūras, ko labāk veikt tieši aukstajā sezonā

00:00 27.11.2025

90

Ziemas mēneši ir piemērots laiks, lai veiktu noteiktas estētiskās procedūras, kuru rezultāti prasa mazu saules starojuma ietekmi un mierīgu atjaunošanās periodu. Aukstais laiks ne tikai samazina UV starojuma risku, bet arī nodrošina piemērotus apstākļus ādai, kas pēc noteiktiem pakalpojumiem kļūst jutīgāka un prasīgāka.

Ādas atjaunošana un pigmentācijas korekcija

Ziemā īpaši ieteicamas ir procedūras, kas saistītas ar ādas virsējā slāņa nolobīšanu vai atjaunošanu. Šajā sezonā ir drošāk veikt ķīmiskos pīlingus, mikrodermabrāziju un lāzerprocedūras, kas uzlabo ādas tekstūru, samazina pigmentāciju un palīdz vienmērīgākam ādas tonim. Svarīgi, ka pēc šīm procedūrām āda nav pakļauta intensīvai saules gaismai, kas var izraisīt hiperpigmentāciju vai kairinājumu.

Aukstajā sezonā šādas procedūras iekļaujas arī kopējā ādas kopšanas rutīnā, jo mitruma zudums un krasās temperatūras maiņas prasa papildus uzmanību un dziļāku mitrināšanu. Atjaunotā āda labāk absorbē serumus un kopjošos krēmus, padarot rutīnu efektīvāku.

Matiņu likvidēšana ar ilgstošu efektu

Viens no iemesliem, kāpēc daudzas estētiskās klīnikas iesaka lāzerepilāciju veikt ziemā, ir samazinātais UV staru intensitātes līmenis. Pēc šādām procedūrām āda ir īpaši jutīga pret sauli, un ziemā šis risks ir minimāls. Turklāt aukstajā sezonā apģērbs pilnībā nosedz apstrādātās zonas, ļaujot ādai mierīgi atjaunoties bez ārējo apstākļu ietekmes.

Īpaši piemērota ziemai ir virslūpas lāzerepilācija, jo seja ir redzamākā ķermeņa daļa, kurai nepieciešama rūpīga aizsardzība pēc apstrādes. Ziemā ir vieglāk izvairīties no pārmērīgas saules gaismas, kas var negatīvi ietekmēt ādas sadzīšanu. Tā kā virslūpas zona ir jutīga, ziemas mēneši nodrošina labvēlīgus apstākļus gan pašai procedūrai, gan rezultāta noturībai.

Injekcijas un dziļi mitrinošas procedūras

Aukstajā sezonā arī hialuronskābes injekcijas, biorevitalizācija un mezoterapija sniedz izteiktāku efektu, jo palīdz kompensēt ādai nepieciešamo mitruma daudzumu, ko tā zaudē sausā gaisa un temperatūras svārstību dēļ. Šīs procedūras uzlabo ādas elastību un vizuālo tvirtumu, un, veicot tās ziemā, līdz pavasarim jau ir iespējams novērot uzlabotu ādas stāvokli.

Tāpat ziemā ieteicams veikt arī dažādas kopjošas sejas maskas, profesionālas tīrīšanas procedūras un citas darbības, kas palīdz saglabāt ādas veselību aukstajā sezonā, vienlaikus veidojot stabilu pamatu pavasara atsvaidzinājumam.

Pareizi izvēlētas procedūras ziemā ne tikai uzlabo izskatu īstermiņā, bet arī nodrošina labāku ādas sagatavošanu siltajai sezonai, kad vēlamies justies pārliecināti un koptā izskatā.

