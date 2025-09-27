Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 29. septembris
Miķelis, Mikus, Miks, Mihails, Jumis
+8° C, vējš 1.34 m/s, A-DA vēja virziens
Top 5 iemesli, kāpēc izvēlēties gaiss–ūdens siltumsūkni mājai

00:00 28.09.2025

Mājokļa apkures sistēmas izvēle ir viens no svarīgākajiem lēmumiem, ko pieņemam, plānojot komfortablu un energoefektīvu dzīves telpu. Siltumsūknis gaiss–ūdens ir risinājums, kas pēdējos gados strauji iekaro Latvijas mājsaimniecības.

  1. Izcila energoefektivitāte un zemākas izmaksas

Gaiss–ūdens siltumsūkņi izmanto gaisa enerģiju, lai radītu siltumu ūdens sistēmā, kas tālāk nodrošina grīdas apkuri vai radiatorus. Šī tehnoloģija ļauj samazināt apkures rēķinus līdz pat 50%. COP rādītājs (siltuma koeficients) bieži vien sasniedz 3–5, nozīmējot, ka no katra patērētā kWh elektroenerģijas tiek iegūti 3–5 kWh siltuma.

  1. Viegla uzstādīšana

Salīdzinot ar zeme-ūdens vai ūdens-ūdens siltumsūkņiem, gaiss–ūdens risinājumam nav nepieciešami zemes darbi, urbumi vai lielas teritorijas. Tas padara uzstādīšanu ātru, vienkāršu un salīdzinoši lētāku. Ir trīs veidi: 

  • Ar iekšējo bloku, kurā iebūvēta ūdens tvertne (līdz 200 l);
  • Ar atdalītu karstā ūdens tvertni – piedāvājot tvertņu tilpumu līdz pat 500 l;
  • Ar ārējā blokā iebūvētiem sistēmas elementiem.
  1. Apkure un karstais ūdens visa gada garumā

Siltumsūknis gaiss–ūdens ne tikai nodrošina apkuri ziemā, bet arī sagatavo karsto ūdeni ikdienas vajadzībām – https://ventilacijas.com/siltumsukni/gaiss-udens/. Daudzi modernie modeļi darbojas pat pie ļoti zemām āra temperatūrām (līdz -25°C), saglabājot efektivitāti un komfortu pat skarbākajā Latvijas ziemā.

  1. Videi draudzīgs un ilgtspējīgs risinājums

Izvēloties šo tehnoloģiju, tiek samazinātas oglekļa emisijas, ieguldot tīrākā nākotnē. Tā kā siltumsūknis izmanto atjaunojamu enerģijas avotu – gaisu –, tas palīdz mazināt atkarību no fosilajiem kurināmajiem.

  1. Komforts un viedā vadība

Mūsdienīgs siltumsūknis gaiss–ūdens piedāvā viedās vadības sistēmas, kas ļauj kontrolēt temperatūru attālināti – izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru. Tas nodrošina precīzu klimata kontroli, optimizē enerģijas patēriņu un padara ikdienas dzīvi ērtāku.

Ventilacijas.com – ventilācijas un klimata kontroles risinājumi Latvijā

Latvijā viens no vadošajiem ventilācijas un klimata kontroles nozares uzņēmumiem ir Ventilacijas.com, kas piedāvā pilna cikla pakalpojumus – no projektēšanas un uzstādīšanas līdz apkopei un modernizācijai. Šāda pieeja nodrošina, ka klients saņem ne tikai atsevišķu pakalpojumu, bet arī pilnīgu risinājumu, kas darbojas efektīvi un ilgtspējīgi.

Ja nepieciešama ventilācija mājai, dažādas ventilācijas sistēmas vai siltumsūkņi, ielūkojieties mājaslapā www.ventilacijas.com un atrodiet sev piemērotāko risinājumu jau šodien!

