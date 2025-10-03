Abonē! E-avīze
Sestdiena, 4. oktobris
Modra, Francis, Dmitrijs
Top 5 iemesli, kāpēc inkasators ir drošāks par bankomātu

00:00 04.10.2025

Bankomāti jau sen ir ikdienas sastāvdaļa, taču tie vienlaikus ir arī noziedznieku iecienīts mērķis. Salīdzinot ar to, profesionāla inkasācijas pakalpojuma izmantošana sniedz daudz augstāku drošības līmeni gan uzņēmumiem, gan privātpersonām.

  1. Personāla klātbūtne

Atšķirībā no bankomāta, kuru var uzlauzt vai sabojāt, inkasators ir apmācīts drošības speciālists, kas spēj reaģēt uz dažādām situācijām un novērst riskus.

  1. Apsargāta transportēšana

Nauda tiek pārvadāta ar bruņotiem un tehnoloģiski aprīkotiem transportlīdzekļiem, kas ir daudz drošāk nekā riskēt ar savu darbinieku drošību – rodas aplaupīšanas risks, kamēr darbinieks tiek līdz bankomātam.

  1. Mazāks zādzību risks

Bankomāti bieži ir zagļu mērķis – tiek veikti uzlaušanas mēģinājumi vai pat to iznīcināšana. Inkasācijas procesā nauda vienmēr ir apsargāta, tāpēc zādzības risks ir būtiski mazāks.

  1. Laika taupīšana

Kad tiek izvēlēta inkasācija dažādiem uzņēmumiem, notiek ievērojama laika taupīšana. Nevajag tērēt savu vai savu darbinieku darba laiku, vienkārši izsaucot inkasātoru.

  1. Uzticamība un atbildība

Inkasācijas uzņēmumi ir juridiski atbildīgi par naudas pārvadāšanu un uzglabāšanu. Tas nozīmē, ka klienti saņem papildu drošības garantijas, kuras bankomāts nespēj nodrošināt.

EUROCASH1 – droša inkasācija dažādiem uzņēmumiem

EUROCASH1 jau vairāk nekā 15 gadus ir viens no vadošajiem drošības un inkasācijas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, kas palīdz uzņēmumiem pārvaldīt skaidras naudas plūsmu gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Drošības risks, kas rodas darbiniekiem pašiem nogādājot naudu uz banku vai bankomātu, ir pārāk augsts. Izvēloties EUROCASH1, tiek nodrošināta:

  • Darbinieku drošība – novēršot iespējamos aplaupīšanas riskus;
  • Laika ekonomija – darbiniekiem nav jātērē savs darba laiks, lai nogādātu naudu uz banku;
  • Profesionāls serviss – tiek izmantoti drošības standartiem atbilstoši risinājumi;
  • Miers un uzticamība – uzņēmuma vadībai, darbiniekiem un klientiem;
  • Inkasācija dažādiem uzņēmumiem – inkasāciju summas apjoms var būt mazāks vai lielāks. Individuāli risinājumi.

Lai uzsāktu sadarbību, atliek tikai:

  • Apmeklēt uzņēmuma mājaslapu www.eurocash1.lv;
  • Sazināties ar EUROCASH1 pa tālruni: +371 6001 6001 vai e-pastā: birojs@eurocash1.lv.

Uzņēmuma komanda sagatavos personalizētu risinājumu, kas atbildīs tieši Tava biznesa vajadzībām .

Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sadursmē cietušas četras automašīnas (papildināts) (3)

19:06 29.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Rokdarbi priekam – rada somiņas, kas pārsteidz (1)

08:00 27.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Izsludināts konkurss uz Alūksnes slimnīcas vadītāja vietu

10:40 01.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Iedzīvotāji skeptiski vērtē Alūksnes robežu paplašināšanu (2)

08:00 30.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē godina izcilos pedagogus (1)

10:29 03.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnes Lielo kapu vārtiem - 100

15:56 03.10.2025

