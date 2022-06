Svarīgi sniegt atbalstu reģionālajām pašvaldībām

SVARĪGI SNIEGT ATBALSTU. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs uzskata, ka Alūksnes novada pašvaldībā izstrādātie projekti un

Alūksnes novada pašvaldība pašlaik novada teritorijā turpina un ir uzsākusi realizēt līdz šim skaita un finanšu ziņā apjomīgākos projektus. Viens no tiem ir Izglītības un sporta centra būvniecība.Taču arī nākotnē plānots realizēt un nu jau zināms, ka finansiāli atbalstīti, arī vēl citi vērienīgi projekti.

Uzsākti apjomīgi projekti

“Novada teritorijā turpinās un ir uzsākti līdz šim skaita un finanšu ziņā apjomīgākie projekti, kas ir prasījuši un prasa atbildīgu, intensīvu darbinieku darbu. Kopumā pašlaik tiek īstenotas, tiks uzsāktas no jauna un atsāktas pēc tehnoloģiskā pārtraukuma 47 aktivitātes projektos,” saka domes izpilddirektors Ingus Berkulis.Tās ir uzņēmējdarbības atbalsta projekts, Veclaicenes ainavu apvidus projekts, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 1. kārta, Alūksnes pilsētas sākumskolas ventilācijas projekts, Alūksnes sporta centra projekts, Alūksnes izziņas centra un stāvlaukuma izbūves projekts, Pumpura un Siguldas ielu pārbūves projekts kopā ar Aizsardzības ministriju, Tālavas ielas posma pārbūves projekts kopā ar Satiksmes ministriju, Annas kultūras nama ēkas siltināšanas projekts, aktīvās atpūtas veloparka projekts, Miera ielas pārbūves projekts, kas paredz ielu un ceļu sakārtošanu Alūksnē un arī Mālupē, Jaunalūksnē, Annā, Ilzenē, Zeltiņos, Alsviķos, Jaunlaicenē, Veclaicenē, Ziemeros.

Lai sapnis kļūst par realitāti

“Pagājušā gada pavasarī, kad Alūksnes Bērnu un jauniešu sporta skolas direktore Līga Tomsone un mans partijas biedrs alūksnietis Jānis Sadovņikovs mani ieveda sporta angārā, kur pašlaik sporto alūksnieši, es biju neizpratnē par redzēto un nesapratu, kā šādā ēkā var notikt sporta aktivitātes. Tās drīzāk izskatās pēc kādas noliktavas telpām nevis pēc sporta zāles,” trešdien, 1. jūnijā, sporta centra spāru svētkos teica Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (“Attīstībai/Par”). Viņš norādīja, ka reģionālās attīstības pamatā nav tikai dzelzsbetona būvju uzcelšana – svarīga ir iedzīvotāju veselība, aktīvs dzīves veids, veselīga sabiedrība. “Tādēļ ļoti liels prieks, ka pagājušajā gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar sadarbības partneriem izveidoja mērķdotācijas programmu, kurā varēja startēt pašvaldības ar augstas gatavības projektiem. To darīja arī Alūksnes novada pašvaldība, un priecājos, ka ar valdības atbalstu varējām piešķirt tam finansējumu 3 miljonu eiro apmērā, lai sapnis par jaunu sporta centru kļūtu par realitāti,” saka A. T. Plešs.

Atbalstīti vēl divi projekti

Arī trešdien ministrs alūksniešiem atveda labas ziņas – otrdien, 31. maijā, Ministru kabinets atbalstīja finansējuma piešķiršanu 2 miljonu apmērā Alūksnes novada turpmākai attīstībai. 450 000 eiro piešķirti sporta infrastruktūras attīstības papildprojektam aktīvās atpūtas veloparka izbūvei bērniem un jauniešiem Alūksnē un vēl 2 miljoni eiro ielu un ceļu sakārtošanai novadā, kurā paredzēts īstenot Miera ielas pārbūves projektu. “Šāda veida mērķdotācijas pašvaldībām piedāvāsim arī turpmāk, ar tām rēķināties var arī alūksnieši,” teica A. T. Plešs.

Nebaidās uzņemties atbildību

“Pārstāvot partiju apvienību “Attīstībai/Par” varu apgalvot, ka mēs nebaidāmies uzņemties atbildību par valstī svarīgām nozarēm, piemēram, esam divkāršojuši finansējumu veselības aprūpei, paaugstinājuši algas iekšlietu resorā, beidzot esam īstenojuši arī administratīvi teritoriālo reformu, kur jau iezīmējas pozitīvas tendences, skatoties no uzņēmējdarbības, reģionālās attīstības un, raugoties no vides aizsardzības viedokļa – arī depozītsistēma, kuru 20 gadu garumā nevarēja vien ieviest. Tas skaidri parāda, ka mūs nebaida sarežģīti darbi un nozares,” laikrakstam uzsvēra ministrs.“Viena no turpmākajam prioritātēm mūsu darbā ir izglītība, bet ļoti svarīga ir valsts iekšējā un ārējā drošība. Ar mūsu aktīvu darbību ir izdevies palielināt finansējumu aizsardzības budžetam, turpināsim iekšlietu sistēmas aizsardzību, lai būtu gatavi dažādiem turpmākajiem scenārijiem. Pietiekamu nozīmi veltīsim arī enerģētiskās drošības jautājumiem, lai nākotnē Latvijas iedzīvotāji šajā jomā izjustu stabilitāti.” A. T. Plešs uzsver, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir ļoti svarīgi sniegt atbalstu pierobežas pašvaldībām. Pretējā gadījumā reģionālā attīstība vienkārši nenotiks un turpināsies cilvēku migrācija, aizplūšana no reģioniem projām.