Skaistums un pašsajūta - kā tie ir savstarpēji saistīti?

Rūpes par ārējo izskatu ir nozīmīga ikdienas daļa – vieniem tā ir ierasta rutīna jau gadiem, citi pie tā pievēršas brīžos, kad gribas justies labāk. Taču ikdienas steigā viegli aizmirst, ka ārējais izskats ir cieši saistīts ar to, kā mēs jūtamies iekšēji. Tāpēc ir vērts sev pajautāt: kā tu jūties pēdējās dienās? Vai mans ķermenis un prāts ir līdzsvarā?
Palīdzēsim saprast, kāda ir saikne starp skaistumu un pašsajūtu, kā arī, kā to izmantot savā labā, lai justos labi ne tikai, skatoties spogulī, bet arī ikdienas dzīvē.
Pašsajūta ietekmē mūsu izskatu katru dienu
Jāsāk ar vienkāršu patiesību – ķermenis atspoguļo visu, kas notiek iekšēji. Stress, miega trūkums, satraukums, izdegšana, emocionālais nogurums burtiski ir redzams sejā, ādā, skatienā un pat ķermeņa valodā.
Iedomājies cilvēku, kurš katru dienu guļ četras stundas. Sejas āda šķiet blāvāka, zem acīm var parādīties tumši loki, vienmērīgais ādas tonis samazinās, bet mīmika kļūst saspringtāka. Savukārt cilvēks, kurš guļ astoņas stundas, izskatās pavisam citādi – āda ir elastīga, muskuļu sasprindzinājums mazinās, un seja izstaro mieru. Tas nav dārga sejas krēma nopelns, bet gan miega, atjaunošanās un līdzsvarotas nervu sistēmas rezultāts.
Tāpat arī emocionāla spriedze bieži padara ādu jutīgāku, palielina apsārtumu vai pat var būt viens no izsitumu provocējošajiem faktoriem. Skaistums sākas tur, kur sākas iekšējais līdzsvars.
Rūpes par skaistumu bez iekšēja līdzsvara nestrādā ilgtermiņā
Protams, kosmētika un kopšanas līdzekļi ir svarīgi, jo tie palīdz uzturēt ādu mitrinātu, pasargā no apkārtējās vides kaitējuma un uzlabo tās vizuālo izskatu. Taču bez iekšēja līdzsvara ne vienmēr dod cerēto rezultātu.
Var būt tā, ka tu lieto dārgus produktus, izmēģini profesionālas procedūras, iegādājies vitamīnus, bet ādas izskats joprojām šķiet noguris. Tas ir tāpēc, ka kosmētika nevar kompensēt stresa ietekmi vai emocionālu izdegšanu. Tā nevar atjaunot miegu, novērst nemieru vai aizstāt pilnvērtīgu uzturu.
Sievietēm šis efekts ir īpaši pamanāms, jo hormonālās svārstības un nervu sistēmas spriedze tieši ietekmē ādas, matu un nagu veselību. To var novērot arī menstruālā cikla laikā – dažās tā fāzēs āda kļūst taukaināka, citās sausāka, un var parādīties izsitumi uz sejas vai jutīgums, kas rodas hormonālo izmaiņu dēļ. Daudzas sievietes pamana, ka pirms menstruācijām seja šķiet nedaudz pietūkusi, mati ātrāk kļūst taukaini vai zaudē spīdumu, un tie visi ir dabiski procesi. Tieši tāpēc organismam ir jādod tas, kas tam tajā brīdī visvairāk nepieciešams – vairāk miega, vieglāks uzturu, mierīgākas aktivitātes vai papildus mitrināšana ādai.
Kustība, uzturs un ūdens kā skaistuma pamats
Nav noslēpums, ka kustēšanās uzlabo gan veselību, gan izskatu. Vieglas fiziskās aktivitātes uzlabo asinsriti, kas nozīmē, ka ādai tiek piegādātas vairāk barības vielas. Tas uzlabo ādas toni un atbalsta dabīgos atjaunošanās procesus.
Uzturs arī ir ļoti svarīgs, jo tas, ko ēdam, tieši ietekmē mūsu organismā notiekošos procesus – nervu, muskuļu, kaulu un ādas stāvokli. Cukurs var paātrināt novecošanās procesus, bet vitamīni un minerālvielas palīdz uzturēt struktūras, kas veido ādu, matus un nagus.
- Vitamīni sieviešu veselībai palīdz sabalansēt organismu un mazināt stresa ietekmi.
- Kolagēns matiem un kolagēns ādas elastībai ir populāri risinājumi, jo tie palīdz atbalstīt saistaudus un uzlabo ādas blīvumu.
- Uztura bagātinātāji, piemēram, omega-3 un B grupas vitamīni var palīdzēt saglabāt vienmērīgāku ādas stāvokli un stiprināt matus.
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
Vienkārši piemēri: ja tu dzer vairāk ūdens un mazāk kafijas, āda ir gludāka un nagi mazāk lūzt. Ja pēc pusdienām izdodas iziet nelielā pastaigā, ķermenis saņem skābekli, nervu sistēma nomierinās, un tas atspoguļojas sejā jau pēc dažām dienām. Patiesie skaistuma pamati slēpjas vienkāršās lietās.
Stress kā skaistuma lielākais ienaidnieks
Stress atstāj visredzamākās pēdas. Kad nervu sistēmas darbība ir pastiprināti aktivizēta, organismā tiek izdalīti hormoni, kas var veicināt iekaisumu, paātrināt novecošanās procesus un ietekmēt ādai dabisko atjaunošanās spēju. Tāpat stresa laikā pasliktinās imunitāte, miegs, un tas viss kopā reaģē uz ārējo izskatu.
Piemēram, cilvēks, kurš strādā intensīvā režīmā bez atpūtas, biežāk saskaras ar ādai raksturīgām problēmām – sausumu, pumpām vai apsārtumu. Stresa mazināšanai nav jāmeklē sarežģīti risinājumi. Dažkārt pietiek ar mieru vakarā, pastaigu dabā, īsu meditāciju, siltu dušu vai sarunu ar kādu tuvu cilvēku.
5 vienkāršas lietas, ko sākt darīt jau šodien, lai uzlabotu pašsajūtu
1. 10 minūšu pastaiga katru dienu
Neliela pastaiga palīdz nomierināt nervu sistēmu, uzlabot asinsriti un dot ātrāku skābekļa piegādi ādai un matiem. Pēc pāris dienām mainās ne tikai pašsajūta, bet arī ādas tonis – tas kļūst dzīvīgāks.
2. Viena glāze ūdens pirms kafijas
Ūdens ir viens no vienkāršākajiem veidiem, lai uzlabotu gan pašsajūtu, gan izskatu. Tas mitrina ādu, palīdz organismā notiekošajiem procesiem un samazina nogurumu. Kafija nepadara ādu sausāku, ja vien tā nav pirmā lieta, ko iedzer no rīta.
3. 5 minūtes klusuma dienā
Īss brīdis bez trokšņiem, ekrāniem un sarunām dod atpūtu prātam. Tas samazinās stresa hormonus un radīs iekšēju mieru, kas atspoguļojas sejā.
4. Mazāk salīdzināšanas, vairāk rūpju par sevi
Domāšanas veids ļoti ietekmē pašsajūtu. Kad pārstājam sevi salīdzināt ar citiem un sākam saskatīt savas stiprās puses, mainās viss – ķermeņa valoda, enerģija un tas, ko domājam par izskatu. Šī ir viena no spēcīgākajām pārvērtībām.
5. Uzturs – pievieno vitamīnus vai kolagēnu
Ja uzturs ir nepilnīgs, neliels atbalsts ar uztura bagātinātājiem, piemēram, B grupas vitamīniem, D vitamīnu vai kolagēnu matiem, var būt labs sākums. Tie nav brīnumlīdzekļi, bet palīdz nodrošināt organismā to, kas tam pietrūkst, un uzlabot ādas, matu un nagu stāvokli.
Kosmētika, procedūras un uztura bagātinātāji var palīdzēt uzlabot ādas stāvokli, bet patiesais starojums rodas no iekšpuses – no veselīga ķermeņa, sabalansētas dzīves un rūpēm par sevi. Un tas ir skaistuma veids, kas saglabājas ilgāk, ir dabisks un patiesi mirdzošs.
