Trešdiena, 29. oktobris
Laimonis, Elvijs, Elva, Elvis, Laimis
Seksuālā veselība pēc 50: kāpēc tās vēl nav beigas?

00:00 29.10.2025

Bieži tiek kļūdaini uzskatīts, ka, sasniedzot piecdesmit gadu vecumu, intīmā dzīve pazūd, zaudē jēgu un daudziem cilvēkiem kļūst daudz mazāk nozīmīga. Tomēr realitāte ir ļoti atšķirīga no šīs uztveres – daudziem šis vecums ir pagrieziena punkts, pēc kura sākas nobriedušas intīmās dzīves atklāšana.

Tātad, pēc piecdesmit gadiem sekss nav ne tuvu neiespējams – gluži pretēji, tas ir daudz labāks, ar lielāku pašapziņu, pieredzi un intimitāti.

Intimitātes nepieciešamība pēc 50: vai tā tiešām ir zudusi?

Ir dabiski, ka seksualitāte mainās pieaugušā vecumā – daudzos gadījumos spēcīga fiziska pievilcība tiek aizstāta ar vēlmi pēc emocionālas tuvības, kā arī apzinātu baudas gūšanu un nepieciešamību pēc spēcīgas saiknes starp partneriem.

Šajā vecumā daudziem kulminācijas nozīme kļūst mazāk svarīga, bet pieaug vēlme just maigumu, pieskārienus un uzticēšanos partnerim. Tam par iemeslu ir arī hormonālās izmaiņas.

Vienā no daudzajiem pētījumiem ir atklāts, ka seksuālā apmierinātība ar vecumu neizzūd – tā ne tikai saglabājas, bet arī ir ļoti labvēlīga veselībai un attiecību kvalitātei ar partneriem.

Vai libido dabīgi samazinās ar vecumu?

Pirmkārt jāatzīmē, ka vecums nav vienīgais faktors, kas ietekmē libido samazināšanos. To nosaka arī dzīvesveids, dzīves kvalitāte, stress, medikamenti, hroniskas slimības, emocionālais stāvoklis, attiecību kvalitāte ar partneri utt. Ir arī daudzi faktori, kas var palīdzēt saglabāt seksuālo aktivitāti pat cienījamā vecumā, piemēram:

  • regulāra fiziskā aktivitāte;
  • pareizs, sabalansēts uzturs;
  • uzticēšanās sev un savam partnerim;
  • atklātība ar savu partneri.

Tādējādi, lai gan vecums ir viens no faktoriem, tas ne vienmēr izraisa libido samazināšanos.

Ko ir svarīgi zināt par veselību un intimitāti pieaugušā vecumā?

Mēs jau esam apsprieduši, ka sekss neizzūd no dzīves pēc 50 gadu vecuma. Tomēr vecums ietekmē veselību un dažus intimitātes aspektus.

Varbūt visievērojamākā ar vecumu saistītā izmaiņa sievietēm ir menopauze, kuras laikā ievērojami samazinās hormona estrogēna līmenis. Menopauzes ietekme uz sievietes dzīvi var būt ļoti plaša, bet pieminēsim to, kas ir būtisks intīmās dzīves kontekstā.

Menopauzes laikā sievietēm parasti palielinās maksts sausums, kas neapšaubāmi rada ievērojamu diskomfortu dzimumakta laikā. Arī vīrieši nav imūni no vecuma izraisītām problēmām – vīriešu hormonu līmeņa samazināšanās bieži izraisa erektīlo disfunkciju, novēlotu vai priekšlaicīgu ejakulāciju un prostatas izmaiņas.

Kā rūpēties par seksuālo veselību un intimitāti, kad ķermenis mainās?

Šīs izmaiņas negatīvi ietekmē gan vīriešu, gan sieviešu dzīves kvalitāti, bet nav iemesla izmisumam – seksa preču tirgus šodien ir tik plašs, ka nav nekas neiespējams.

Vērts apmeklēt Yesyes.lv, kas piedāvā plašu produktu klāstu, kurā noteikti atradīsiet kaut ko, kas palīdzēs izvairīties no diskomforta un pašapziņas trūkuma un dos iespēju baudīt kvalitatīvu intīmo dzīvi.

Dažādi lubrikanti, maksts mitrinošie līdzekļi, locekļa pumpji utt. var palīdzēt tiem, kam ir minētās problēmas. Jaunas seksa rotaļlietas un pozas arī var būtiski ietekmēt jūsu seksuālās dzīves kvalitāti.

Protams, ja pamanāt, ka jūs nomāc dažādi traucējumi, kurus ir grūtāk atrisināt, būtu svarīgi par to konsultēties ar savu ārstu.

